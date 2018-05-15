499吃到飽免排隊 台灣大下午4時開放門市預約

（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽之亂迎戰最終日，台灣大哥大宣布，為方便民眾申辦，無須排隊，門市預計下午4時開始，開放499/299預約登記，預約完成客戶31日前至原門市申辦即可。



台灣大哥大今天表示，為方便民眾申辦，無須排隊，全台門市預計下午4時開始，開放499/299預約登記，預約完成客戶可於31日前至原門市申辦即可。



台灣大進一步說明，為因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，台灣大myfone門市在受理申辦業務時，將會視消化客戶的速度做彈性調整，在門市今天的營業時間結束前進入門市申辦的民眾，若未能及時完成作業者，門市將會先留下客戶資料，門市人員會再主動聯絡民眾前往門市完成申辦作業。



電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引爆空前的申辦熱潮，今天是499吃到飽申辦最終日，電信三雄表態不展延，昨晚也放寬無約用戶今天前到網路數位門市登記，可後續再完成相關手續，有望紓解部分人潮。



不過，有合約在身的消費者，因需解約繳納違約金，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。



中華電信行銷處副總經理林文智今天表示，今天營業時間結束之前，客戶到門市辦理，中華電會盡全力來完成申辦。



遠傳電信表示，因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，今天的營業時間結束前進入遠傳門市申辦的民眾，遠傳門市將會盡最大努力協助客戶完成申辦作業。（編輯：林沂鋒）1070515