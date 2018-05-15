/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 中華電信 安室奈美惠 鴻海
> rss

499吃到飽免排隊 台灣大下午4時開放門市預約

發稿時間：2018/05/15 15:09

最新更新：2018/05/15 15:13

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽之亂迎戰最終日，台灣大哥大宣布，為方便民眾申辦，無須排隊，門市預計下午4時開始，開放499/299預約登記，預約完成客戶31日前至原門市申辦即可。

台灣大哥大今天表示，為方便民眾申辦，無須排隊，全台門市預計下午4時開始，開放499/299預約登記，預約完成客戶可於31日前至原門市申辦即可。

台灣大進一步說明，為因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，台灣大myfone門市在受理申辦業務時，將會視消化客戶的速度做彈性調整，在門市今天的營業時間結束前進入門市申辦的民眾，若未能及時完成作業者，門市將會先留下客戶資料，門市人員會再主動聯絡民眾前往門市完成申辦作業。

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引爆空前的申辦熱潮，今天是499吃到飽申辦最終日，電信三雄表態不展延，昨晚也放寬無約用戶今天前到網路數位門市登記，可後續再完成相關手續，有望紓解部分人潮。

不過，有合約在身的消費者，因需解約繳納違約金，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。

中華電信行銷處副總經理林文智今天表示，今天營業時間結束之前，客戶到門市辦理，中華電會盡全力來完成申辦。

遠傳電信表示，因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，今天的營業時間結束前進入遠傳門市申辦的民眾，遠傳門市將會盡最大努力協助客戶完成申辦作業。（編輯：林沂鋒）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP