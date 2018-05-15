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IC設計每股獲利排名 聯發科跌出前10名

發稿時間：2018/05/15 15:11

最新更新：2018/05/15 15:11

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（中央社記者張建中新竹15日電）IC設計業第1季每股獲利排名大洗牌，譜瑞-KY第1季每股純益達新台幣5.3元，躍居每股獲利王寶座；聯發科每股純益1.69元，跌出前10名之列。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第1季因工作天數減少，及智慧手機市場需求疲軟，業績較去年第4季滑落，但仍維持高獲利表現，稅後淨利4.04億元，為歷年同期新高，每股純益5.3元，躍居IC設計業每股獲利王。

電源管理晶片廠矽力-KY第1季營運同樣維持較去年同期穩定成長趨勢，稅後淨利4.11億元，年增13%，每股純益4.72元，每股獲利排名往前進一名，居第二位。

記憶體控制晶片廠群聯則因快閃記憶體市場需期趨緩，價格回跌，加上有匯兌損失影響，第1季歸屬母公司淨利滑落至8.82億元，年減31%，每股純益4.48元，每股獲利排名從去年第1季的第一位，落居第三位。

聯發科第1季因智慧手機市場需求疲軟，加上沒有處分轉投資持股一次性利益，業外收益縮水，稅後淨利降至26.6億元，年減6成，每股純益1.69元，每股獲利排名更從去年第1季的第四位，跌出前10名之列。

伺服器管理晶片廠信驊與指紋晶片廠神盾第1季獲利同步穩定成長，每股純益分別為3.85元及3.07元，每股獲利排名分別為第四位及第五位，同步較去年第1季的排名向前推進一名。

昂寶-KY受惠快速充電市場需求升溫，第1季營運高度成長，季營收達9.88億元，年增超過5成，歸屬母公司淨利1.62億元，年增93.8%，每股純益2.9元，排名從去年第1季的第11位，一舉躍升至第六位。（編輯：郭萍英）1070515

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