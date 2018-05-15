新南向工程得標金額 工程會：今年上看300億

（中央社記者潘姿羽台北15日電）行政院工程會響應新南向政策，協助台灣工程業者爭取新南向基礎建設商機，不只得標金額連3年顯著成長，工程會主委吳澤成表示，今年有望上看新台幣300億元。



東南亞國家經濟快速發展，基礎建設需求跟著暴增，許多台灣工程業者著眼於東南亞的龐大商機，陸續展開布局，工程會也持續透過加強人才培訓、善用金融工具及強化商情蒐集等3項策略，搭配民國104年開辦的拓點計畫來協助台灣業者，如今已取得階段性成果。



工程會今天舉辦媒體餐敘，吳澤成特別談到協助工程業者競逐東南亞商機的成果。104年台灣工程業者在新南向區域取得標案的總得標金額為156億元，105年成長至239億元、成長幅度超過50%，106年續增至252億元。



今年統計截至5月14日，台灣工程業者在新南向區域已取得11件工程標案，得標金額為93.5億元，工程所在國家包含印尼、印度、緬甸、越南、新加坡及菲律賓等國；吳澤成表示，下半年得標金額會逐步邁向高峰，全年有望上看300億元。



工程會官員補充說明，工程標案上半年多在準備招標的階段，下半年才會陸續進入決標、簽約的程序，因此得標金額相較上半年會有明顯的成長，而今年下半年的台灣廠商有機會拿下的重點標案涵蓋電廠、石化、軌道等類型。



吳澤成表示，工程會協助工程業者前進新南向國家有兩大目的，一是促進國與國間的合作，二是讓產業可以跨國良性交流，希望在工程會的協助下，成效能夠日益顯著。



為了提高工程業者赴海外的意願，工程會104年起辦理補助拓點計畫，每年編列逾1600萬元的經費，補助廠商交通、租金等費用，去年因此在新南向區域新設4個據點，並取得16件海外工程標案，總得標金額約98.5億元，今年目前已通過10個拓點補助計劃，預計得標金額約為91億元。（編輯：李信寬）1070515