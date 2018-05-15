MSCI權重雙降 台股資金魅力仍獲投信青睞

（中央社記者吳家豪台北15日電）因中國A股入摩排擠資金，台股在MSCI全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重雙雙遭調降；投信認為，台股坐擁企業盈餘成長及高殖利率等利多，有助於提振台股資金魅力。



明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，根據元大投信的資料，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.34%下調至11.13%，降幅為0.21個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.09%下調至12.84%，降幅為0.25個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%上調至1.37%，升幅為0.02個百分點。



MSCI每年於2月、5月、8月及11月公布調整指數權重及成分股，本次半年度調整結果將於5月31日收盤後生效。



摩根投信執行董事葉鴻儒指出，儘管台股今年以來兩度遭遇權重調整的逆風，但回顧過去四年MSCI權重調整經驗來看，MSCI權重的升降並未與台股走勢存有正向連動關係，好幾次台股完全不甩調降利空，指數於雙降後隔天與後一週還逆勢續揚，時間拉長來看影響更是微乎其微，顯見權重調降對台股的影響越來越小，當時的台股基本面、企業獲利能見度、國際市場投資氣氛、股市題材以及資金面等，才是左右台股走勢的主要因素。



葉鴻儒分析，台股自去年攻上萬點大關後迄今已屆滿一週年，目前台股整體基本面較過去更為紮實穩健，市場預期今明兩年台股企業盈餘成長皆有5%到6%的水準，加上大盤本益比目前僅13.8倍，與亞洲其它市場相比並不算昂貴，搭配台股向來坐擁高殖利率優勢，今明兩年整體股利率都有4.2%起跳，這些利多不僅有助於提振台股資金魅力，更有望為台股多方增添助力。



他強調，隨著中國股市重要性日益提升，難免壓縮台股在新興亞洲中的權重，更何況此情況不只發生在台股，與台灣產業結構相似的韓國也面臨同樣問題，加上中國近年大力扶植電子產業，對台韓市場也是潛在的競爭對手。



葉鴻儒認為，國際法人對中國崛起早已共識，建議投資人無需過度負面解讀本次調整結果對台股影響，且放眼大中華市場，台股不論在公司治理、財報透明度、股利發放、股東權益等，與亞洲其它市場相比，表現並不差，加上台股持續朝國際化發展，也將為台股長期結構發展帶來正面助益。



元大摩臺基金經理人林良一指出，綜觀台灣基本面在新興市場中仍具有優勢，主因來自於此波全球景氣擴張乃國際貿易熱絡所驅動，以出口為導向的台灣仍能受惠，而台灣物價水準仍低，央行沒有快速升息壓力，且台灣經常帳占國內生產毛額（GDP）比重高居亞股之冠及高外匯存底條件，凸顯國際游資流出台灣有所節制。



林良一認為，受中國A股入摩影響，MSCI全球新興市場指數中國以外國家權重調降已是預料之事，並無關乎這些國家的基本面表現，資金排擠效應實屬非戰之罪。全球被動式資金的挪移在5月底的指數生效日將對台股市場產生較明顯的衝擊，但中長期影響有限，仍以整體市場基本面體質作為長期發展方向。（編輯：楊凱翔）1070515