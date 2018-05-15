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國泰金趁低利率 發行7億股特別股

發稿時間：2018/05/15 15:38

最新更新：2018/05/15 15:38

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（中央社記者田裕斌台北15日電）國泰金控擬發行特別股7億股，已取得主管機關核准。國泰金今天召開法人說明會指出，目前利率水準低，特別股股息與長債利率連結，發特別股的資金成本對金控較為有利。

國泰金主管表示，發行特別股7億股增資國泰人壽，10日已取得主管機關核准，預計6月初完成定價，並在6月底完成募資。

國泰金第1季稅後純益新台幣233億元、年增116%，每股稅後純益(EPS)1.84元，自結4月稅後純益274.5億元、EPS約2.17元；截至3月底，股東權益報酬率(ROE)14.9%、金控資本適足率(CAR)141%，國泰世華銀行資本適足率(BIS)15.9%、第一類資本適足率11.7%，國泰人壽風險資本適足率(RBC)309.5%。

截至3月底，國泰世華銀行放款餘額1.5兆元、年增2%，淨利差(NIM)連6季走揚，達1.24個百分點，逾放比0.2%、備抵呆帳覆蓋率778%，雖然中小企業放款及外幣放款餘額持續成長，但海外獲利降至19億元、占全行獲利比重從去年第1季的52.7%降至29%，財富管理手續費收入則在共同基金及保險商品的銷售成長下，年增11.8%。

國泰人壽第1季總保費收入1764億元、年減9%，初年度保費(FYP)679億元、年減11%，初年度等價保費(FYPE)214億元、年減14%；截至3月底止，國壽總投資金額5.56兆元，避險後投資報酬率4.48%，現金及約當現金投報率0.5%、國內股票投報率9.8%、國外股票投報率18%、國內債券投報率2.8%、國外債券投報率4.9%、擔保放款投報率1.9%、保單貸款投報率5.6%、不動產投報率2.6%。

國泰金表示，由於第1季美債殖利率走升，金融資產未實現利益自去年底的516億元降至346億元，蒸發約170億元，第1季在投資組合的調整方面，主要是將部分國內外股票獲利了結，現金部位增加約440億元，股票、債券投資部位變動不大。副總經理林昭廷表示，近期會逢低積極布建固定收益型產品，提高新錢投資報酬率。(編輯：陳永昌)1070515

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