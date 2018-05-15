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新台幣收盤重貶1.06角 跌破29.8元關卡

發稿時間：2018/05/15 16:06

最新更新：2018/05/15 16:48

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台北外匯市場新台幣兌美元15日收盤收29.848元，重貶1.06角。（中央社檔案照片）台北外匯市場新台幣兌美元15日收盤收29.848元，重貶1.06角。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北15日電）受到國際美元空單回補、美元轉強影響，新台幣兌美元匯率今天開低走低，終場收29.848元兌1美元，貶值1.06角，終止3連揚氣勢，兩大匯市成交金額為14.5億美元。

匯銀人士表示，受到國際美元轉強影響，韓元、人民幣等亞洲貨幣聯袂走貶，加上進口商進場買匯，使得午盤過後新台幣貶勢擴大，尾盤最低來到29.874元，貶值1.32角。

外匯交易員指出，受到市場回補空單需求帶動下，美元正展現美國總統川普就任後最快的漲幅，韓元盤中貶值幅度約有0.4至0.5%；另外，人民幣兌美元中間價今天則貶1.41分。

根據台灣銀行內部統計，今年前4月美元存款餘額新增約新台幣150億元，相較去年約8個月時間，台銀的美元存款餘額就新增多達1000億元，顯現民眾今年來增存美元的速度放緩。

台灣銀行總經理魏江霖表示，這波美元拉得很快，有不少投資人先下車了，但若以長期美元匯率介於25元至40元，長線中間價為32.5元，以及短線美元匯率介於28元至35元，短線中間價為31.5元來看，目前新台幣兌美元仍低於這兩個水準，也就是說，對口袋深的大戶來說，目前美元匯率仍相對便宜。

新台幣兌美元今天開盤價為29.760元，最高29.736元、最低29.874元，收盤收29.848元，貶1.06角，終止連3升。（編輯：張良知）1070515

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