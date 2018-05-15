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東元攜手三菱重工維特斯 承製風電發電機

發稿時間：2018/05/15 16:39

最新更新：2018/05/15 17:06

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東元與離岸風電系統廠商三菱重工維特斯及芬蘭斯維奇代表，15日簽署合作備忘錄，攻風機發電機。圖右為東元電機董事長邱純枝。中央社記者鍾榮峰攝　107年5月15日東元與離岸風電系統廠商三菱重工維特斯及芬蘭斯維奇代表，15日簽署合作備忘錄，攻風機發電機。圖右為東元電機董事長邱純枝。中央社記者鍾榮峰攝　107年5月15日

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）東元電機與離岸風電系統廠商三菱重工維特斯（MVOW）以及芬蘭斯維奇，今天簽署合作備忘錄MOU，東元將承製包括9.5MW風機的發電機。

東元電機表示，與三菱重工維特斯接洽將近一年，若MVOW與東元電機合作生產離岸風力發電機，預計2020年可完成原型機，進行第三方驗證，並導入MVOW供應鏈清單，初步估計國內商機超過百台，並預計將比政府規劃關鍵零組件導入時程提前。

東元電機董事長邱純枝表示，東元若進入供應鏈清單，在地製造的離岸風力發電機可供應台灣市場，也可就近打進日本、韓國與東南亞等亞太區域市場。

東元規劃發電機是東元進入離岸風電領域的第一步，併網的電力控制盤、風機整機在地組裝等，陸續規劃接觸，預期未來5年有超過新台幣30億元的商機。

邱純枝指出，東元將積極爭取離岸風電陸域變電站相關工程承包，唯有國際系統大廠來台在地組裝風機，建立供應鏈，提升國內相關產業技術力、生產與維運能力，落實在地化目的。(編輯：陳永昌)1070515

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