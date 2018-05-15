就業金卡核發23張 科技領域最熱門

（中央社記者潘姿羽台北15日電）外國專業人才延攬及僱用法2月8日上路，3個多月以來已有不錯成果，據國發會統計，已核發23張就業金卡，又以科技領域申請最踴躍。



外國專業人才延攬及僱用法中明訂，擬在台灣從事科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域等專業工作的外國特定專業人才，可向內政部移民署申請核發具工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的就業金卡。



國發會人力發展處處長林至美說明，就業金卡是針對外國特定專業人才所設計的優惠措施，持卡者除了不需透過雇主申請，可自由尋職及轉換工作外，也享有尊親屬來台探親最長1年的停留期，以及首次來台者，前3年薪資所得新台幣300萬元以上折半課稅等各項便利及優惠措施。



國發會統計就業金卡核發成效，截至5月9日，有73個申請案，已核發23張，核發就業金卡的人才領域以科技領域13人最多、教育領域5人次之，經濟領域、文化藝術領域均有2人，金融領域有1人。



林至美指出，就業金卡是申請制，而科技領域的外國特定專業人才人數最多，可反映外國人才相當看好台灣科技業的發展機會，可能與政府現在努力發展綠能、亞洲矽谷、虛擬實境、人工智慧等新興產業有關。



若觀察獲頒就業金卡的外國特定專業人才的國籍，則以美國8人最多、香港3人居次，其餘則有來自英國、馬來西亞、芬蘭、義大利、葡萄牙、以色列、捷克、韓國、瑞士、愛爾蘭等。



林至美表示，行政院十分注重延攬外國專業人才，也指示各部會應主動協助優秀人才來台辦理相關程序，若有專業人才申請就業金卡，相關部會會在30天內完成所有審查機制，快的話，可能二周左右就能完成。（編輯：林沂鋒）1070515