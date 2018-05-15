受調廠商未填復問卷 美初判台鍛鋼配件傾銷

（中央社記者廖禹揚台北15日電）經濟部今天表示，美國商務部公布對台灣、中國大陸及義大利輸美鍛鋼配件反傾銷調查初判結果，因台灣受調廠商未填復問卷，商務部依原告主張，裁定台灣傾銷差率達116.17%。



經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，美國商務部於美東時間5月14日發布對自台灣、中國大陸及義大利輸美鍛鋼反傾銷調查的傾銷差率初判結果，台灣為116.17%，中國大陸為7.42%至142.72%，義大利為49.43%至80.2%。



美國商務部資料指出，台灣受調廠商柏緯鐵工股份有限公司及路竹新益工廠股份有限公司未填復問卷，美國商務部基於不利可得資訊，依此案原告主張裁定台灣受調廠商傾銷差率，與其他廠商同樣為116.17%。



貿易局指出，通常在初判結果出爐後，美方會來台進行實地查核，但因此案受調廠商未填復問卷，在終判結果公布前，美方可能就不會進行實地查核。美國商務部預計在7月23日前裁定對台灣涉案產品反傾銷終判結果，國際貿易委員會的產業損害終判結果則預定在9月6日前出爐。



台灣輸美涉案產品以成品為主，半成品較少，主要用於鋼管組裝，屬下游製程產品，根據美國統計資料，台灣涉案產品2014年輸美金額為1990萬美元（約新台幣5.97億元）、2015年1909萬美元（約新台幣5.72億元）、2016年1510萬美元（約新台幣4.5億元），去年則為1933萬美元（約新台幣5.8億元）。



貿易局呼籲，在國際反傾銷調查案件頻仍狀況下，業者應積極應訴，此案若最終裁定實施課徵反傾銷稅，可把握後續行政複查機會，積極配合調查，爭取符合實際狀況裁定。業者並可透過相關公會向貿易局申請聘請律師、會計師費用補助。（編輯：李信寬）1070515