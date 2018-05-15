水湳智慧城吸睛 貿協辦展拓商機

（中央社記者朱則瑋台北15日電）外貿協會將舉辦亞洲智慧城市展暨論壇，協助正在建置的台中水湳智慧城吸引更多企業進駐，不少國際大廠皆表達高度興趣。



由台中市政府擔任指導單位，中華民國對外貿易發展協會7月26日至28日將在台中國際展覽館推出亞洲智慧城市展暨論壇（SMART ASIA Taiwan Expo & Forum），將作為水湳經貿園區完工啟用前的熱身展之一，未來有望成為繼台北智慧城市展之外，在中部地區另一個著重商機開發的智慧城市專業展。



外貿協會今天透過新聞稿表示，台中現正規劃建設中的水湳智慧城，非常需要智慧城市的展覽平台，藉此吸取更多先進智慧城市的方案，招募全球廠商進駐。這次展覽讓參展商與台中市政府及其他縣市政府決策者進行直接交流。



外貿協會指出，展覽展出智慧解決方案、智慧科技應用及城市商機開發等3大主題，並規劃規劃智慧建築、智慧運輸、智慧長照、智慧製造、智慧能效等5個展區。



外貿協會表示，為了增進業者對於智慧城市內涵了解及商機爭取，在展覽期間辦理相關論壇，並將依買主需求安排採購洽談會，增加展覽效益，包括艾納康、西門子、飛利浦、漢威聯合等外國企業都對水湳智慧城表達高度興趣。（編輯：楊凱翔）1070515