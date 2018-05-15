風力發電國產化 東元董座盼給廠商適當獎勵

東元與離岸風電系統廠商三菱重工維特斯及芬蘭斯維奇代表，15日簽署合作備忘錄，攻風機發電機。圖右為東元電機董事長邱純枝。中央社記者鍾榮峰攝 107年5月15日

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）東元電機董事長邱純枝期盼，政府持續落實風力發電國產化，若符合國產化的投資或是採購，可以給予廠商適當獎勵。她預期今年東元集團業績可比去年佳。



東元與離岸風電系統廠商三菱重工維特斯（MVOW）、以及芬蘭斯維奇，今天簽署合作備忘錄。會後邱純枝接受媒體短暫採訪。



對於政府發展風力發電，邱純枝表示，落實國產化政策，不只是創造當地商機，也是提升台灣整體產業技術水準。



邱純枝建議，希望國產化作業持續落實，若符合國產化的投資或是採購案，可以給予廠商適當的獎勵，對於產業在地化會有加分的效果。



對於節能減碳政策，邱純枝表示，東元集團內部有許多節能專案，產品目標也是為了節能。



展望第2季和下半年營運表現，邱純枝表示，集團在美國和中國大陸市場，在電機和自動化設備等，包括取單或是營收表現，有不錯成長。台灣市場本身相對清淡一點。



展望今年營運，邱純枝預期，今年東元集團業績表現可望比去年佳。



法人預估東元今年綠能產品可望較去年成長兩位數百分點，預期今年集團整體業績目標年成長兩位數百分點。（編輯：李信寬）1070515