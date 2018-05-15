MSCI降權重 金管會估影響台股242億元

（中央社記者蔡怡杼台北15日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布成分股半年度調整，台股在全球新興市場指數權重遭降0.21個百分點，金融監督管理委員會估受影響流出的資金約新台幣242億元。



金管會證期局表示，台股在本次MSCI調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重調降0.21個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重則調降0.25個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重則調升幅度為0.02個百分點。最新權重將在5月31日收盤生效。



證期局副局長周惠美指出，A股這次有234檔個股納入MSCI新興市場指數，且依A股的2.5%市值納入，占MSCI新興市場指數權重為0.39%，8月MSCI還會進一步調升A股在新興市場指數的權重，屆時A股市值的5%將納入MSCI新興市場指數。



周惠美強調，不只台灣，新興市場都受到A股納入MSCI新興市場指數的影響，如南韓股市權重遭調降0.35個百分點，印度股市也遭下調0.14個百分點。



周惠美表示，若以2017年6月追蹤MSCI新興市場指數的被動型基金來看，台股權重遭調降0.21個百分點計算，則外資會流出約新台幣242億元，占外資目前持有台股市值約0.17%，金管會將持續觀察A股納入MSCI的影響。（編輯：楊凱翔）1070515