張安平：別拿台泥和中國國家隊比

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣水泥公司今天舉行法說會，有人提問，台泥第1季業績成長遠不如中國大陸海螺水泥，台泥董事長張安平說，不要拿中國國家隊和台泥比，但台泥至少是排名前面的業者。



張安平說，水泥業要持續多年穩定獲利其實不易，台泥多年來經營穩健，同時為了激勵同仁，吸引人才，集團管理團隊承諾，台泥訂定全年每股至少2元的貢獻目標；如果達到上述目標，將提撥季獎金獎勵。



他強調，台泥董事會通過2017年分配現金股利每股1.5元，外加盈餘轉增資配股每股1元，合計2.5元，這樣的配息水準真的不錯了。



他透露，曾經有人問他，身為飯店業的Inn Keeper和水泥業的Chairman，如何看待這兩個截然不同的身分，他認為「經營飯店是我個人的樂趣，是生命旅程感受以及原文的延伸；經營台泥對我而言是對專業的極致追求。」



台泥總經理李鐘培表示，2017年至2018年第1季，台灣水泥產銷穩定，預估政府前瞻計畫將帶動未來產業成長動能；中國大陸水泥產量市場供給改革，錯峰生產常態化，需求平穩增長。



李鐘培指出，台泥主力市場廣東、廣西、貴州需求強勁，也帶動2017年台泥在大陸市場排名，從第7名躍升至第6。



台泥集團統計，2017年合併營收較2016年成長1成，2018年第1季合併營收較2017年同期成長14%。2017年淨利較2016成長19%，2018年第1季較2017年第1季倍增至254%。



台泥集團說明，2017年獲利來源多元化，本業水泥2017年稅後獲利75.9億元，年成長146%。2018年第1季稅後盈餘達29.5億元。受惠於「中國大陸水泥噸毛利大幅提升」以及「私有化帶來的效益」，水泥本業獲利從2017年第1季的2.24億元，大幅提高至2018年的28.84億元，成長超過1186%。（編輯：林沂鋒）1070515