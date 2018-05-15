工程會擴大公建把關範圍 前瞻全面納管

（中央社記者潘姿羽台北15日電）政府擴大公共建設投資，為了確保工程品質與執行績效，工程會今年起擴大把關，將列管門檻自1億元降至5000萬元，且前瞻項目不論預算金額、全面納管。



行政院公共工程委員會今發布新聞稿指出，由於政府工程量大增，工程會2018年起擴大公共建設列管範圍，列管公共建設計畫門檻自1億元降至5000萬元，今年共列管281項建設，預算達4328.6億元。



工程會工程管理處處長何育興表示，今年列管的281項建設中，除了5000萬元以上的建設，由於前瞻基礎建設受國人高度關注，工程會也把今年進入執行階段的69項前瞻建設全面納管，南迴鐵路電氣化、淡海輕軌、三鶯線、石門水庫防淤隧道等案都在其中，會確保建設順利推動、品質穩定。



何育興也說，工程會除了擴大列管範圍，還會加強施工前的進度管控，在規劃設計、用地取得等前置作業，持續追蹤並協助處理問題，招標階段若發生流廢標情形，工程會將分析原因、協助解決。



施工期間，工程會則會運用工程管理手段，管控預算執行、工程進度，並持續監督，防止不當延遲付款等情形發生，以利計畫如期完成、盡早發揮效益。



工程會新聞稿並指出，對於政府重要政策如前瞻基礎建設計畫、缺水缺電、五加二產業等相關建設，工程會也將專案列管，每日檢視、每週提報異常清單、每月召開公共建設督導會報，確保計畫如期如質完成。



何育興表示，工程會不只嚴格管考各個重要建設，每季也都會向行政院報告公共建設推動情形，預計5月底前向政院報告今年第1季的推動成果。（編輯：趙蔚蘭）1070515