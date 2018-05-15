65歲以上學保設限 教育部：兼顧學保商保

（中央社記者許秩維台北15日電）107學年度學生團體保險條款規定，65足歲以上被保險人保障範圍限意外事故，教育部今天說，這是兼顧學保與商保，高齡學生估約300人，雖然學保全額自付，但經濟弱勢者有補助。



107學年度全國高中職以下學生團體保險今天首度公開招標，國泰人壽以每人每年保費新台幣525元得標， 107學年度保單條款與106學年度主要差異包括65足歲以上被保險人，保障範圍限意外事故且保費需全額自負。



教育部國民及學前教育署組長林良慶受訪時表示，過去學保無年齡限制，以去年為例，最後通過學保審核的65足歲以上被保險人約300人，但學保畢竟屬於商業保險範疇，商業保險對高齡投保或帶病投保本來就會限縮，過去業者就曾反映學保的高齡投保狀況，也難免影響業者投標意願。



林良慶指出，人的健康難免會因年齡增加而受影響，高齡者多少會有慢性病，但對於有上進心的長者，教育部也希望保障他們在校園內的學習，為兼顧學生保險與商業保險精神，經過與金管會等單位協調後，因此調整為65足歲以上被保險人的保障範圍限意外事故。



林良慶也表示，雖然65足歲以上被保險人的意外事故保險保費需自行全額負擔，但針對低收入戶等經濟弱勢的高齡學生，將會由各相關主管機關補助保費。（編輯：陳清芳）1070515