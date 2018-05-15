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庫克面告川普 以關稅對付中國是錯誤方法

發稿時間：2018/05/15 20:40

最新更新：2018/05/15 20:40

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（中央社舊金山15日綜合外電報導）蘋果公司執行長庫克透露，他4月底赴白宮和美國總統川普會面時，當面批評川普在美中貿易事務的做法，他還敦促川普解決俗稱「追夢人」的非法移民身分問題。

庫克（Tim Cook）接受彭博電視台節目「大衛魯班斯坦秀：對等式談話」（The David Rubenstein Show：Peer-to-Peer Conversations）訪問時表示，他當時向川普傳達的訊息，聚焦於貿易的重要性，以及美中兩國合作如何比各自行動更能提振經濟。

彭博報導，庫克和川普在白宮橢圓形辦公室會面時，美國和中國間正醞釀爆發貿易戰。當時川普政府對至少價值500億美元的中國進口產品課徵25%關稅，引發中方採取報復行動。

庫克受訪時，承認美國先前的貿易政策有瑕疵，但他認為川普的做法也有問題。

庫克說：「（原本貿易政策）並未讓所有人利益均霑，在兩國都是，毫無疑問的確如此，我們也必須改善這點。但我認為，關稅不是正確的手段，我也以一些更具分析性質的想法向他（川普）說明原因。」

iPhone等蘋果公司（Apple Inc.）的產品大多在中國製造，美國和中國也名列蘋果全球前3大市場，但蘋果至今尚未受到美中貿易關係緊張的嚴重影響。蘋果產品在美國設計，由鴻海與和碩等企業在中國經營的工廠代工生產。

自從庫克2011年接任蘋果執行長後，中國逐漸成為蘋果最重要的市場之一。蘋果目前在中國地區共有41間零售門市，數量僅次於在美國。

庫克受訪時還透露，他要求川普，替年幼時被帶到美國而未持有合法證件的移民找到解決身分的辦法。

美國國會議員至今尚未協商出新的法案，以取代前總統歐巴馬（Barrack Obama）時代施行的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA），令這些「追夢人」（Dreamers）面臨遭到驅逐出境的危險。

庫克說：「我們現在只差一道裁決，就能避免出現災難般的情況。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070515

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