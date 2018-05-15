/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

白宮經濟顧問：如何處理中興案尚難確定

發稿時間：2018/05/15 21:48

最新更新：2018/05/15 21:48

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）白宮首席經濟顧問柯德洛今天表示，目前還很難確定美國政府會對中國電信大廠中興通訊採取什麼作法；他又說，此事執行問題的成份多於貿易問題。

路透社報導，美國總統川普已指示商務部，重新考量因為中興通訊違反美國對伊朗貿易制裁所實施的懲罰，因為中興通訊是美國許多供應商的重要客戶。川普承諾和中國國家主席習近平合作讓中興通訊恢復營運後，引發共和與民主兩黨國會議員反彈。

柯德洛（Larry Kudlow）接受美國政治新聞機構Politico訪問時，對中興通訊頗多批評，稱之為「管理很糟的公司」，而且「內部有很多缺失」。

他表示，川普已指示商務部長羅斯（Wilbur Ross）檢討對中興通訊的糾正措施。

柯德洛表示：「這原則上是個執行問題，其實與貿易無關。我想這個問題在於糾正措施多麼嚴厲，以及執行多麼嚴厲。」

他又說：「問題不只是放過他們，可以想見可能還要讓他們能恢復營運。我不想說得太多，但我想用意是這樣。」

柯德洛表示：「我們不知道結果會如何；我在這裡不可能說什麼。」

中國與美國官員即將展開新一輪貿易會談，柯德洛指出，美國無意與中國展開貿易戰，美國官員希望與北京達成協議。

他說，雙方尚未達成協議，若要達成任何協議，美中兩國都應去除貿易障礙。（譯者：林治平）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP