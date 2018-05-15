白宮經濟顧問：如何處理中興案尚難確定

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）白宮首席經濟顧問柯德洛今天表示，目前還很難確定美國政府會對中國電信大廠中興通訊採取什麼作法；他又說，此事執行問題的成份多於貿易問題。



路透社報導，美國總統川普已指示商務部，重新考量因為中興通訊違反美國對伊朗貿易制裁所實施的懲罰，因為中興通訊是美國許多供應商的重要客戶。川普承諾和中國國家主席習近平合作讓中興通訊恢復營運後，引發共和與民主兩黨國會議員反彈。



柯德洛（Larry Kudlow）接受美國政治新聞機構Politico訪問時，對中興通訊頗多批評，稱之為「管理很糟的公司」，而且「內部有很多缺失」。



他表示，川普已指示商務部長羅斯（Wilbur Ross）檢討對中興通訊的糾正措施。



柯德洛表示：「這原則上是個執行問題，其實與貿易無關。我想這個問題在於糾正措施多麼嚴厲，以及執行多麼嚴厲。」



他又說：「問題不只是放過他們，可以想見可能還要讓他們能恢復營運。我不想說得太多，但我想用意是這樣。」



柯德洛表示：「我們不知道結果會如何；我在這裡不可能說什麼。」



中國與美國官員即將展開新一輪貿易會談，柯德洛指出，美國無意與中國展開貿易戰，美國官員希望與北京達成協議。



他說，雙方尚未達成協議，若要達成任何協議，美中兩國都應去除貿易障礙。（譯者：林治平）1070515