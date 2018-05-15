499吃到飽最終日 門市：今天人潮最少

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引起申辦熱潮，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日門市排隊人潮明顯減少，部分民眾下班後前往排隊。中央社記者裴禛攝 107年5月15日

（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽方案今截止，為避免民眾漏夜排隊，電信門市開放預約登記，日後回門市申辦即可，大幅紓解人潮，電信三雄並列的威秀門市已無排隊人潮，門市人員認為，今天人潮最少。



電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，期限至今天截止，但因為各大電信門市難以消化申辦人潮，電信三雄昨晚宣布用戶今天前到網路數位門市登記，後續再完成相關手續，但有合約在身的消費者，因需解約繳納違約金，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。



台灣大哥大為方便民眾申辦，避免民眾漏夜排隊，今天宣布全台門市下午4時開始，開放499/299預約登記，預約完成客戶31日前至原門市申辦即可。遠傳電信與中華電信部分門市也祭出類似措施。



觀察電信三雄並列的威秀門市，已無排隊人潮，門市人員對中央社記者表示，「今天是申辦7天中人潮最少的一天」，預約登記發揮作用。



中華電信行銷處副總經理林文智今天表示，這幾天門市因應分流措施確實有發揮一些效果，讓客戶到門市來比較能快速完成辦理。今天營業時間結束之前，客戶到門市辦理，中華電會盡全力來完成申辦。



遠傳電信則說，因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，今天的營業時間結束前進入遠傳門市申辦的民眾，遠傳門市將會盡最大努力協助客戶完成申辦作業。（編輯：趙蔚蘭）1070515