/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

499吃到飽最終日 門市：今天人潮最少

發稿時間：2018/05/15 22:22

最新更新：2018/05/15 22:33

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引起申辦熱潮，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日門市排隊人潮明顯減少，部分民眾下班後前往排隊。中央社記者裴禛攝　107年5月15日電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引起申辦熱潮，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日門市排隊人潮明顯減少，部分民眾下班後前往排隊。中央社記者裴禛攝　107年5月15日

（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽方案今截止，為避免民眾漏夜排隊，電信門市開放預約登記，日後回門市申辦即可，大幅紓解人潮，電信三雄並列的威秀門市已無排隊人潮，門市人員認為，今天人潮最少。

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，期限至今天截止，但因為各大電信門市難以消化申辦人潮，電信三雄昨晚宣布用戶今天前到網路數位門市登記，後續再完成相關手續，但有合約在身的消費者，因需解約繳納違約金，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。

台灣大哥大為方便民眾申辦，避免民眾漏夜排隊，今天宣布全台門市下午4時開始，開放499/299預約登記，預約完成客戶31日前至原門市申辦即可。遠傳電信與中華電信部分門市也祭出類似措施。

觀察電信三雄並列的威秀門市，已無排隊人潮，門市人員對中央社記者表示，「今天是申辦7天中人潮最少的一天」，預約登記發揮作用。

中華電信行銷處副總經理林文智今天表示，這幾天門市因應分流措施確實有發揮一些效果，讓客戶到門市來比較能快速完成辦理。今天營業時間結束之前，客戶到門市辦理，中華電會盡全力來完成申辦。

遠傳電信則說，因應499限時優惠方案最後一天可能出現的排隊人潮，今天的營業時間結束前進入遠傳門市申辦的民眾，遠傳門市將會盡最大努力協助客戶完成申辦作業。（編輯：趙蔚蘭）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP