台石化業布局印度 6月與古省談投資細節

（中央社記者康世人阿默達巴德15日專電）貿協董事長黃志芳今天拜會印度古茶拉底省省長魯帕尼時表示，台灣石化業6月將派團隊，與古省討論簽署省府支持協議細節。



對外貿易發展協會董事長黃志芳與20多位台灣業者，在駐印度代表田中光陪同下，拜會印度古茶拉底省（Gujarat）省長魯帕尼（Vijay Rupani），魯帕尼和多位高階主管出面接待。黃志芳曾在2017年9月和今年1月，率台灣石化業訪團拜會魯帕尼。



黃志芳向魯帕尼說明，台灣石化業者與印度阿達尼集團（Adani Group），共同在古省開發的蒙德拉（Mundra）港與特別經濟區的60億美元投資案進展順利。



黃志芳指出，台灣石化業者6月還將派員赴印度，與古省省政府討論簽署省府支持協議（State Support Agreement）細節，以取得更好的協助與優惠，加速台灣石化業在古省的投資。



黃志芳還告訴魯帕尼，除了石化業，許多台灣企業領袖也到古省，尋求電動車、汽車零組件、食品加工、綠能等多方面的投資。他向省長保證，台灣將成為古省最佳合作伙伴。



拜會結束後，黃志芳向台灣媒體指出，古省將視台商具體需求提供優惠，包括租稅與行政便利等，在石化業者派員與省府討論，取得共識，簽署支持協議後，布局古省的腳步會更快。



黃志芳還邀請魯帕尼訪台，考察台灣中小企業及科技發展，就能瞭解台灣為何能成為古省的最佳合作伙伴，他也建議派員到台灣推廣，會有更多台商前來投資。



魯帕尼與古省秘書長達斯（M. K. Das）、省長次官庫瑪（Ashwani Kumar）等官員，向訪團介紹古省發展，包括每年平均兩位數的國內生產毛額（GDP）成長、製造業占GDP的35%，高於印度平均的12%到15%，塔塔集團（Tata Group）、阿達尼等印度大型企業，台灣的中鋼、正新輪胎等都在古省投資。



魯帕尼強調，古省是印度對外資非常友善的省，4年來外資成長4倍，總理莫迪（Narendra Modi）致力改善印度經商環境，成效有目共睹。



他說，古省竭誠歡迎台商投資，省府將給台商最大的協助與支持，並和台商簽署省府支持協議，提供最佳優惠條件。他個人也會關注台商所有的投資案，讓投資能夠成功。



魯帕尼還指出，古省已有來自日本、韓國和歐洲的外資，日、韓都以群聚方式投資印度，形成日本城、韓國城等生活圈，期盼古省有一天出現「台灣城」。



魯帕尼深知台灣科技和經濟實力，他邀請台商組織大型代表團，參加明年1月19日兩年一度的「活躍的古茶拉底省」（Vibrant Gujarat）投資峰會。黃志芳回應，台灣商界屆時將組大型代表團參加。



雙方交流後，黃志芳贈送金箔故宮雙牛圖，魯帕尼回贈古省蒙德拉針織工藝品，氣氛友好熱絡。（編輯：廖漢原）1070515