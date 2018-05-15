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台石化業投資印度 將吸引其他業者布局

發稿時間：2018/05/15 23:14

最新更新：2018/05/15 23:14

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（中央社記者康世人阿默達巴德15日專電）貿協董事長黃志芳今天指出，他曾4度率台灣石化業者訪問印度古茶拉底省，希望台灣業者在古省形成聚落，吸引更多產業布局印度。

對外貿易發展協會董事長黃志芳與台灣訪團，參觀印度阿達尼集團（Adani Group）在古茶拉底省首府阿默達巴德的香提格蘭（Shantigram）造鎮計畫，希望協助台商到古省發展，在舒適的環境下安頓。

黃志芳指出，香提格蘭造鎮計畫有一般和高級住宅區，購物中心、運動場、國際學校、技術學院等完善設施，和一般對印度的印象不太一樣。台灣產業若在此地形成聚落群，這樣的社區將讓打拼的台灣管理層舒適安頓下來，完善的生活設施也會讓台灣企業更有意願到印度發展。

他說明2016年12月、2017年4月、2017年9月和2018年1月，4度率石化業者到古省蒙德拉（Mundra）考察阿達尼蒙德拉港與特別經濟區，人數從最初的3人，到第2次的12人，第3次的近30人，及最近一次的40多人，甚至有日本業者參加。各方對在蒙德拉打造台日印三方合作石化聚落的興趣愈來愈高。

根據古省官員提供的資料，古省地理位置除容易進入印度市場，兩小時航程即可抵達中東和非洲，是企業進軍兩地的理想地點。

黃志芳指出，由於蒙德拉接近印度市場與中東產油國原料地，基礎設施完善，擁有全球最大私人單一火力發電廠，不怕缺電。阿達尼的食用油在印度擁有43%的通路，台灣石化業產品可透過阿達尼通路銷售，蒙德拉港與特別經濟區是台灣石化業布局印度的最佳地點。

他說，石化業到蒙德拉布局的計畫，是阿達尼集團參與投資，搭配台灣石化業龍頭及中下游業者，組成生命共同體的概念發展，只有這種概念才能讓聚落成功。

黃志芳強調，貿協不只推動石化業布局印度，由於石化業是像航空母艦般的旗艦產業，會吸引其他業者陸續進駐，一旦石化業形成實力堅強的產業聚落，就像二次大戰諾曼第登陸搶灘成功，將會有更多台灣產業更方便地進入印度。

他說，過去一年半，貿協已與塔塔（Tata Group）等印度大型企業建立關係，將持續協助台灣的電動車、食品加工、醫療器材、工具機等產業，透過在地合作伙伴的協助，進入印度市場，形成產業聚落。（編輯：廖漢原）1070515

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