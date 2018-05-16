台股續戰反壓 多方量能待擴增

（中央社記者吳家豪台北16日電）市場通膨疑慮再起，美股三大指數結束連日漲勢；法人表示，台股持續向上挑戰反壓，若多方量能未持續擴增，盤勢仍有波動加劇風險，應聚焦盤面人氣聚集的輪動業績股或題材股。



美股道瓊工業指數週二跌193.00點或0.78%，收在24706.41點；那斯達克指數跌59.69點或0.81%，以7351.63點作收；標準普爾指數跌18.68點或0.68%，收在2711.45點。



受MSCI台股權重雙降影響，台股昨天跌77.66點，收在10874.73點，成交值新台幣1528.21億元。外資及陸資賣超9.13億元，投信賣超1.84億元，自營商賣超9.93億元；三大法人合計賣超20.9億元。



受到國際美元空單回補、美元轉強影響，新台幣兌美元匯率昨天收29.848元兌1美元，貶值1.06角，終止3連揚氣勢。



IC設計業今年第1季每股獲利排名大洗牌，高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY稅後淨利新台幣4.04億元，為歷年同期新高，每股純益5.3元，躍居每股獲利王寶座；聯發科因智慧手機市場需求疲軟、業外收益縮水，每股純益1.69元，跌出前10名之列。



法人表示，目前台股大盤指數進入前高反壓區，多方量能需持續擴增，方有利指數向上化解賣壓，否則盤勢仍具波動恐加劇的風險；選股可考慮受惠被動元件與矽晶圓供需吃緊、智慧型裝置新機拉貨動能將啟動等題材個股。（編輯：楊玫寧）1070516