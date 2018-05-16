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顧立雄樂觀看今年薪資 估比去年提升

發稿時間：2018/05/16 09:38

最新更新：2018/05/16 09:38

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（中央社記者蔡怡杼台北16日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金融業去年獲利不錯，今年普遍預期加薪，另一方面，多數上市櫃公司今年表達將調薪，樂觀預估今年薪資水平會要比去年提升。

行政院日前指出，第1季實質總薪資創歷年同期新高，加計年終獎金等非經常性薪資後，每月高達新台幣5萬9852元。

顧立雄今天列席立法院財政委員會，媒體會前追問其對首季實質薪資每月平均5萬9852元的看法？顧立雄表示，這項數字由行政院公布，應是有所依據，他無法對此評論。

顧立雄指出，金融業去年獲利表現不錯，金融業今年也都預期會加薪，另外，根據金管會問卷調查，多數上市櫃公司表達今年將進行調薪，樂觀預估今年薪資水平應該要比去年提升。

另外，根據金管會書面報告，截至106年底，台灣金融業從業人數已達51.55萬人，平均約每22名就業人口就有1名為金融從業人員。依據行政院主計總處統計，106年度金融服務業每月平均薪資為8萬6294元，為全國平均薪資4萬9989元的1.73倍，對提升台灣全體薪資水準有很大助益。

至於在上市、櫃公司方面，依據台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心統計，上市、櫃公司106年度員工福利費用，包含薪資費用、勞健保費用及退休金費用等為1兆5119億元，較105年度增加約741億元，增加比率為5.15%。

同時，顧立雄也指出，月薪平均5.9萬元代表有人未達到這水準，但也有人超過這水準，且薪資是相對的概念，如時薪跟時薪的比，臨時工跟臨時工比，甚至不同行業間也會有所差別。(編輯：陳永昌)1070516

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