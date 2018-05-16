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上班族近2成對繳稅感痛苦 6成3不熟報稅

發稿時間：2018/05/16 10:18

最新更新：2018/05/16 10:18

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（中央社記者邱柏勝台北16日電）報稅是國民義務，但根據1111人力銀行調查，近2成上班族對繳稅感到非常痛苦，2成8受訪者會拖到最後一週才申報。此外，雖然政府持續宣導，仍有6成3上班族不熟悉報稅實務。

1111人力銀行今天公布「上班族繳稅痛苦指數調查」，調查指出，近2成上班族對於繳稅感到非常痛苦，為了要繳稅，66.59%上班族要動用存款積蓄，另外13.84%運用信用卡繳稅，還有13.16%得縮減當月花費開銷。交叉分析後發現，納稅額度超過新台幣6萬元的上班族，痛苦指數最高。

在可複選的情況下，詢問上班族對於繳稅的態度，發現有5成2上班族不想繳稅，但不得不繳；另外有49.38%認為是國民應盡義務，25.53%認為課稅基準不公平，還有19.69%感覺被政府剝削。

此外，調查指出，超過5成上班族在5月中旬後才會報稅，其中2成8會拖到最後一週才申報；上班族認為報稅過程最困擾的部分，包括節稅認列與規劃，以及試算稅額或選擇報稅方式。超過6成3上班族自認對報稅一知半解（41.96%）或是幾乎不了解（21.37%），只有不到1成的上班族認為自己對報稅常識相當熟悉。

調查也發現，上班族為了少繳稅，最常使用的節稅方式，依序是扶養直系親屬（51.74%）、人身保險費（39.71%）、捐贈（19.46%）與醫藥生育費（18.79%）。有7.42%的上班族曾為了申報扶養父母，而與兄弟姐妹爭執。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，雖然納稅是國民應盡的義務，但一般人的思維，要從口袋裡掏出現金，總是越晚越好，參考往年民眾的報稅習慣，報稅高峰往往在月底，特別是截止日前，不但國稅局會大排長龍，透過網路申報也可能因為網路塞車，導致申報失敗。

李大華說，除了節稅認列、試算稅額等報稅過程讓上班族感到困擾外，壓力最大的還是要另撥預算來繳稅。從調查結果看出，多數上班族已有提前存款概念，以積蓄支付納稅金額，但為了應付繳稅，也衝擊上班族在5月的生活花費，得選擇縮衣節食、或利用信用卡繳稅延後付款，作為彈性理財的方式。

為了解上班族繳稅壓力，1111人力銀行設計「上班族繳稅痛苦指數調查」，針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間5月2日到5月15日，隨機抽樣為1069份，信心水準95%，正負誤差值3個百分點。(編輯：陳永昌)1070516

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