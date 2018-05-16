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低薪上市櫃公司 金管會明年6月底公布

發稿時間：2018/05/16 10:55

最新更新：2018/05/16 10:55

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（中央社記者蔡怡杼台北16日電）金管會主委顧立雄表示，今年要加薪的上市櫃企業超過900家，另外，明年6月底將公布低薪企業，包括企業獲利成長但薪資費用卻下滑，及員工每年平均薪資費用不到50萬元的企業。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主任委員顧立雄就「政府全力解決低薪問題，金融監督管理委員會相關因應施政作為」進行專題報告，並備詢。

中國國民黨籍立委賴士葆質詢指出，有多少企業今年要加薪，並要求金管會公布加薪表現最差的5%企業，公布100家企業。

顧立雄答詢表示，根據金管會統計，今年有超過900家上市、櫃企業要加薪，其中，535家加薪幅度超過3%。

顧立雄進一步指出，將分兩階段揭露上市、櫃企業的員工平均福利。首先，今年6月底，證交所以及櫃買中心將公布上市、櫃公司員工福利費用前50%及後50%的公司，其中，後50%的企業會去識別化。

其次、明年6月底將公布平均薪資費用低於所屬產業平均值，以及年度獲利高於產業平均值，即EPS（每股盈餘）高於產業平均值，或年度獲利較前一年度成長，但平均薪資費用較前一年度衰退，還有公司每年平均薪資費用不到新台幣50萬元的企業。

另外，中國國民黨籍立委曾銘宗指出，受僱人員報酬占GDP比重從80年的50.9%，105年衰退到43.8%，即老闆減少盈餘分配給員工，使得勞工報酬占GDP比重逐年降低，還有高價股、高獲利的公司，員工每年平均福利費用卻只有新台幣6、70萬元，要求金管會全面公布上市、櫃公司平均薪資。

顧立雄表示，會研議上市櫃公司是否要全面公布平均薪資，預計6月底前答覆財委會。（編輯：黃國倫）1070516

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