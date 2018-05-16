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曾銘宗：6成6勞工月薪不到4萬 高價股差16倍

發稿時間：2018/05/16 12:00

最新更新：2018/05/16 12:00

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（中央社記者蔡怡杼台北16日電）中國國民黨籍立委曾銘宗表示，老闆逐年減少把盈餘分配給員工，目前6成6勞工月薪不到新台幣4萬元，尤其，股價在200元以上的高價股中，員工平均福利費用相差16倍之多。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主任委員顧立雄就「政府全力解決低薪問題，金融監督管理委員會相關因應施政作為」進行專題報告，並備詢。

曾銘宗質詢指出，民國106年受僱勞工每月經常性薪資不到3萬元，占比約34%，另外，有32%的人月薪介於3到4萬元間，也就是，898.5萬名受僱勞工中，有66%的人月薪不到4萬元。

曾銘宗表示，從行政院主計總處統計可看出，受僱人員報酬占GDP（國內生產毛額）比重逐年降低，從80年的50.9%，降到105年的43.8%，可見老闆減少把盈餘分配給員工。

曾銘宗進一步以股價在200元以上、每股盈餘（EPS）10元以上的上市、櫃公司為例，有的老闆很大方，給薪高，如和泰車員工平均福利費用為318.3萬元，做窗簾的億豐員工平均福利費用也有198萬元，但也有高價股、高獲利，員工平均福利費用僅60、70萬元。

員工平均福利費用包含薪資、勞健保、退休金及其他員工福利費用，且含董事酬金等。

根據曾銘宗辦公室統計資料，國巨員工平均福利費用為60.8萬元、為升為62.7萬元、精華為67.8萬元、寶雅為40.5萬元、瓦城僅39.9萬元；至於員工平均福利費用較高的企業則有全銓的660.2萬元、旭隼的400.6萬元、聯發科為314.1萬元、和泰車的318.3萬元，即高價股員工平均福利費用差距高達16.54倍。

曾銘宗表示，金管會強調公司治理，員工是公司發展的策略性資產，但是上市、櫃公司有些薪資這麼低，即使行政院公布這麼多措施，要帶動公司加薪，但上市、櫃公司高股價、高獲利，薪資仍低的，大有人在，顯示行政院的措施沒用。

顧立雄強調，企業對員工的平均福利費用要跟相關所屬產業比較，曾銘宗現在公布的這些公司所屬產業差異很大，薪資狀況比較低的公司，都是百貨和餐飲業。顧立雄進一步指出，金管會今年6月將以去識別化方式公布員工福利費用排名後50%的企業，另外，明年6月底將以3指標公布低薪企業。

根據金管會規劃，低薪企業的3項指標一是平均薪資費用低於所屬產業平均值；二為年度獲利高於產業平均值，即EPS（每股盈餘）高於產業平均值，或年度獲利較前一年度成長，但平均薪資費用較前一年度衰退；三是公司平均薪資費用不到50萬元者。（編輯：林孟汝）1070516

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