日本第一季經濟萎縮 兩年來首見

（中央社東京16日綜合外電報導）日本今天公布的官方數據顯示，由於消費疲軟，日本今年第一季經濟萎縮，為兩年來首見。



法新社報導，日本內閣府表示，日本今年前3月經濟比上季萎縮0.2%，2017年年底則是成長0.1%。



民間消費在去年第4季微幅成長0.2%後持平。民間住宅投資在前一季下滑2.7%後，今年第一季再下滑2.1%。



SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities Inc.）首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）說：「可以肯定的是，1月與2月大雪，以及新鮮蔬果價格上漲，導致可支配收入減少，（民間消費）依舊疲軟。」



丸山義正在官方數據出爐前發布的評論中說，「除非薪資成長步調明顯加速」，否則消費者將持續勒緊荷包。



不過，經濟學家認為經濟成長下滑只是暫時的。



三井住友信託銀行（Sumitomo Mitsui Trust Group）主要策略師北村克則（Katsunori Kitakura，音譯）說：「第一季國內生產毛額疲軟是一次性事件，是個人消費疲軟加上其他特殊因素所致。」



他前幾天在評論中說：「在全球經濟支撐下，日本經濟應可溫和復甦，出口商特別能從此受惠，讓日本國內生產毛額自2018年第2季起恢復到上升趨勢。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070516