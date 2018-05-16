產業新增人力需求 物聯網平均每年近5千

（中央社記者潘姿羽台北16日電）國家發展委員會調查22項重點產業，未來3年產業新增人力需求數前三名是保險業、通訊暨物聯網裝置與設備業和資料服務業，平均每年新增需求分別是1萬2059人、4933人和3167人。



國發會每年持續辦理產業人力調查，掌握產業對人才的需求與趨勢，而22項重點產業未來3年均有新增人力需求，民國107年至109年平均每年新增需求以保險業居冠、達1萬2059人，通訊暨物聯網裝置與設備業居次、平均每年新增需求4933人，資料服務業排名第三、平均每年新增需求3167人。



不具名的國發會官員說明，保險業新增人力需求偏高，有其產業特性因素，如持續有業務等人力需求所致，至於通訊暨物聯網裝置與設備業、資料服務業的人力需求擠進前三名，可看出政府產業政策帶動下，相關人才需求漸增。



政府力推物聯網（IoT）、人工智慧（AI）以及5G等數位技術發展，國發會報告指出，科技及知識服務類產業商機龐大，促使相關專業人才需求增加，預估未來3年，IC設計、通訊暨物聯網裝置與設備業、資料服務等產業，每年新增需求均大於1000人，其中又以通訊暨物聯網裝置與設備業新增需求最多，平均每年增加4933人，面板業及雲端服務業人才需求也穩定成長，平均每年分別增加163及700人。



另外，由於網際網路快速發展，行動通訊、雲端服務、大數據分析等新興科技的應用，大幅改變傳統的金融交易模式，因此金融業者致力於發展金融科技，整體金融產業對於金融科技人才的需求也持續成長。



國發會報告指出，107年至109年整體金融產業對金融科技人才平均每年新增需求近300人，其中以保險業需求最大、平均增加164人，銀行業次之、平均增加101人。



報告也調查金融產業希望延攬的金融科技人才應具備條件，在科系背景方面，主要需具商業及管理學門與資訊通訊科技學門等跨領域人才，工作年資要求方面，則希望有2年以上工作經驗。(編輯：陳永昌)1070516