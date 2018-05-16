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台股震盪收紅 多頭架構未破壞有利後市

發稿時間：2018/05/16 14:22

最新更新：2018/05/16 14:22

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（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天一度突破10900點大關，但因權值股休息，靠金融、傳產類股撐盤，盤勢轉為震盪整理，尾盤大單敲進收紅；法人認為，台股多頭架構未破壞，震盪整理後仍有走高機會。

台股加權指數今天一度攻上10915.74點，但在鴻海等權值電子股領跌之下，盤中漲幅收斂，在平盤附近整理，尾盤逾新台幣87億元買單敲進，指數由黑翻紅，終場收在10897.57點，上漲22.84點，漲幅0.21%，成交值新台幣1376.42億元。電子股跌0.13%，金融股漲0.87%。

觀察其他類股表現，以水泥、塑膠、金融、食品漲幅較大，分別上漲3.15%、1.4%、0.87%、0.67%。

鴻海今年第1季獲利下探4年來同期低點，單季毛利率、營業利益率、淨利率都較去年同期下滑，今天股價持續弱勢，下跌1.63%，收84.6元。蘋果概念股另一指標台積電收平盤230.5元。股王大立光跌0.98%、收4050元。

被動元件族群漲多拉回，國巨重挫7.4%，收926元；禾伸堂跌7.69%，收240元；納入MSCI全球標準型指數的華新科收平盤312.5元。

金融股表現撐盤，富邦金漲1.95%，收52.2元；國泰金漲1.67%，收54.9元；兆豐金漲0.57%，收26.45元；中信金漲0.68%，收22.05元；新光金漲0.83%，收12.2元。

國泰證期今天表示，近期台股加權指數連續站回月、季線關卡，主因美股強勢與新台幣轉強，但漲多後無論新台幣與美股漲勢均出現疲態，因此指數接近11000點壓力區震盪壓回；然而，台股多頭架構仍未受到破壞，後續回測下方均線、等待震盪整理後仍有走高的機會。（編輯：楊玫寧）1070516

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