渣打搶頭香 攜手P2P搶攻信貸市場

（中央社記者蔡怡杼台北16日電）渣打銀行宣布攜手網路借貸平台業者LnB信用市集，免出門就可線上申辦信貸，且最快24小時就可撥款，使渣打成為全台首家與網路借貸平台業者辦理個人信貸申請進件的銀行。



渣打銀行今天與P2P（Peer to Peer）網路借貸平台業者LnB信用市集舉辦記者會，宣布透過數位金融服務開創個人信用貸款新領域，提供民眾「申辦更便捷」、「撥款免出門」、「利率更優惠」三大優勢。



渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，2015年全球網路借貸平台借貸總規模達640億美元，2025年規模將挑戰上兆美元，代表網路借貸平台相當具有潛力。



林素真指出，渣打與LnB信用市集合作模式，將開創國內網路借貸平台新格局，提供有資金需求的客戶可在更透明的公開市場上，享有更便捷的銀行融資申辦服務，協助客戶運用資金掌握先機。



瑞保網科LnB信用市集執行長楊瑞芬表示，LnB信用市集與渣打的主要合作模式為渣打提供資金以及徵信服務，即有資金需求的民眾在LnB信用市集網站上可選擇貸款的資金來源是銀行，還是其他民眾。當民眾選擇跟銀行貸款時，民眾不用自行向聯徵中心申請信用報告；若選擇跟網路借貸平台上其他民眾借款時，則需要自行申請信用報告。



渣打表示，經LnB信用市集篩選符合資格的會員，享有前兩個月0.88%的優惠利率，以及手續費只要2888元的優惠，且文件齊備、審核標準通過後，最快24小時撥款。



金融監督管理委員會去年底備查「中華民國銀行公會會員銀行與網路借貸平台業者間之業務合作自律規範」，開放銀行可與P2P業者就6大項進行合作。



這6大合作項目包括銀行提供資金保管服務、銀行提供金流服務、銀行提供徵審與信用評分服務、銀行透過Peer to Bank(P2B)模式提供貸款、廣告合作及銀行提供債權文件保管。



P2P網路借貸，是在網路平台上，個體對個體的直接借貸行為，和傳統借貸不同，銀行等金融機構並未參與P2P借貸，而是由一個網路平台提供借貸雙方的信用評估資料、並讓雙方在平台上自由媒合。亦即P2P借貸模式中，只有借貸雙方會牽涉到金流，平台只提供媒合服務。（編輯：鄭雪文）1070516