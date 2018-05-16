/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎民進黨以色列馬英九
>rss

五加二產業瓶頸 國發會報告：工程師難招募

發稿時間：2018/05/16 18:58

最新更新：2018/05/16 18:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北16日電）政府力推五加二創新產業，不過據國家發展委員會最新報告顯示，多數五加二產業面臨工程師招募困難的問題，尤其以電機工程師、化學工程師的招募困境最嚴峻。

為了加速台灣產業轉型升級，政府2016年提出「五加二產業創新計畫」，希望藉由推動智慧機械、綠能科技、亞洲．矽谷、生醫產業、國防產業、新農業、循環經濟，提前布局下個世代的產業。

人才是產業發展的根本，國發會最新發布的產業人才供需調查報告中，特別進行民國107年至109年五加二產業所需人才分析，發現五加二產業對於電機工程師、化學工程師等職類的人才招募困境最嚴峻，廠商認為有招募困難的比率達100%。

而資訊及通訊技術服務經理人員、機械工程師、電信工程師及電子工程師等職類，也都有超過半數比率的廠商認為有招募困難。

經濟部工業局因為是產業主管機關，也參與調查五加二相關廠商招募人才時遇到的問題，不少廠商反映，產學落差造成立即性的人力缺口，優質類比及數位IC設計人才、韌體工程師仍然不足，且因五加二產業具有跨領域的特質，國內整合性專業人才不足，也是一大困擾。

國發會每年調查彙整產業人才供需調查報告，除了是要掌握產業人才供需現況與趨勢，也希望以此做為各產業主管機關研擬人才議題因應對策的參考；報告中也提及未來政府因應產業人才需求的政策作為，將開辦相關在職訓練課程，精進在職人員專業知能，且從教育著手，推動產業實習及業師協同教學，縮減人才供需落差。

國發會報告更指出，外國專業人才延攬及僱用法已於今年2月8日上路，有助於延攬各國專業人才來台，而相關部會也會持續透過人才媒合平台、海外攬才團及建立單一攬才服務窗口等措施，積極協助產業爭取海外優秀人才。（編輯：李信寬）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP