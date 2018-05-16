五加二產業瓶頸 國發會報告：工程師難招募

（中央社記者潘姿羽台北16日電）政府力推五加二創新產業，不過據國家發展委員會最新報告顯示，多數五加二產業面臨工程師招募困難的問題，尤其以電機工程師、化學工程師的招募困境最嚴峻。



為了加速台灣產業轉型升級，政府2016年提出「五加二產業創新計畫」，希望藉由推動智慧機械、綠能科技、亞洲．矽谷、生醫產業、國防產業、新農業、循環經濟，提前布局下個世代的產業。



人才是產業發展的根本，國發會最新發布的產業人才供需調查報告中，特別進行民國107年至109年五加二產業所需人才分析，發現五加二產業對於電機工程師、化學工程師等職類的人才招募困境最嚴峻，廠商認為有招募困難的比率達100%。



而資訊及通訊技術服務經理人員、機械工程師、電信工程師及電子工程師等職類，也都有超過半數比率的廠商認為有招募困難。



經濟部工業局因為是產業主管機關，也參與調查五加二相關廠商招募人才時遇到的問題，不少廠商反映，產學落差造成立即性的人力缺口，優質類比及數位IC設計人才、韌體工程師仍然不足，且因五加二產業具有跨領域的特質，國內整合性專業人才不足，也是一大困擾。



國發會每年調查彙整產業人才供需調查報告，除了是要掌握產業人才供需現況與趨勢，也希望以此做為各產業主管機關研擬人才議題因應對策的參考；報告中也提及未來政府因應產業人才需求的政策作為，將開辦相關在職訓練課程，精進在職人員專業知能，且從教育著手，推動產業實習及業師協同教學，縮減人才供需落差。



國發會報告更指出，外國專業人才延攬及僱用法已於今年2月8日上路，有助於延攬各國專業人才來台，而相關部會也會持續透過人才媒合平台、海外攬才團及建立單一攬才服務窗口等措施，積極協助產業爭取海外優秀人才。（編輯：李信寬）1070516