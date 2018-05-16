美10年債殖利率創高 投信：新興市場牛市起

（中央社記者田裕斌台北16日電）美國10年期公債殖利率本周挑戰7年新高，反映市場利率向上，摩根投信指出，升息有利風險性資產走揚，除了股票後市優於債券，且以新興市場和亞洲股票漲勢最兇猛。



摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文指出，美國10年期公債殖利率4月底以來持續在3%盤旋，近期原油價格大漲，搭配美國零售消費數據亮眼，引發通膨加速的預期心理增強，不僅投資人對美國聯邦準備理事會(Fed)升息預期轉強，也激勵美債殖利率本周再飆破3%（16日收盤3.061%)，並一舉跳升至7年新高。



張乃文指出，美國自1994年以來總共進入4次升息循環，歷史統計顯示，每當美國10年期公債殖利率走升之際，幾乎各類資產乎都上演大多頭，而且又以新興股和亞股漲勢最吸睛，新興高息股年化總報酬上看8.5%、新興市場股票達7.9%，不論是亞太(不含日本)高息股、還是亞太(不含日本)股票，也都有6.5%的好表現。



張乃文分析，美國升息反映美國經濟好轉，全球景氣也同步受惠，反而有利於風險性資產揚升，新興市場與全球經濟連動度高，景氣升溫也將激勵新興國家與企業的成長動能，進一步拉抬新興股市走高，過往經驗也顯示，每逢美國升息，新興市場股市漲勢往往傲視群倫。



此外，張乃文指出，隨著商品價格回穩、全球需求增溫，新興國家企業營收也繳出漂亮的成績單。在企業獲利增強的同時，股價也反應了市場的樂觀情緒，目前市場預估未來新興市場企業獲利將超越成熟市場，也將嘉惠新興股市走勢。（編輯：鄭雪文）1070516