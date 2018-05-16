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寬宏首季淨利年增488% 今年搶攻韓流

發稿時間：2018/05/16 20:33

最新更新：2018/05/16 20:33

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（中央社記者吳家豪台北16日電）展演經紀公司寬宏藝術公布2018年第1季財報，稅後淨利新台幣2061.6萬元，年增488%，每股盈餘0.9元；今年寬宏藝術將演出業務擴展到韓國流行音樂領域，為下半年營運增添動能。

寬宏藝術今年第1季合併營收約3億元，年增56%，毛利率28%；稅後淨利2061.6萬元，較去年同期大幅成長488%。寬宏藝術4月份自結營收5932.9萬元，年增48.39%，主要受惠於艾薇塔音樂劇與子公司工程接單情形良好。

寬宏藝術表示，展演節目除第1季受惠於音樂劇，使營收與獲利成長大增外，5月起寬宏藝術迎來連續9場讚聲演唱會，打頭陣的為金曲歌王蕭煌奇，5月底有平民天后徐懷鈺2場演唱會；6月份有伍佰台北小巨蛋演唱會與韓國獨立樂團「臉紅的思春期」演唱會。

展望寬宏藝術下半年展演節目，暑假期間將於北高推出適合不同族群的5個展覽，台北松菸將展出文青風的「篠山紀信展 寫真力」與搞怪風的「五月女桂子的逆襲」；高雄則延續春節熱銷的「顛倒屋2.0」與「卡娜赫拉的愜意小鎮」，並推出全新的「侏羅紀x恐龍樂園」，目標鎖定親子族群。

寬宏藝術表示，今年積極將演出業務擴展到韓國流行音樂領域，規劃於7月5日舉辦韓國音樂類型節目M COUNTDOWN，將邀請一線的韓流藝人，看好將於台灣掀起一波韓流熱潮。（編輯：蘇志宗）1070516

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