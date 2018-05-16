英格爾獨董指控財報不實 恐掏空40億

（中央社記者韓婷婷台北16日電）上櫃公司英格爾審計委員會今天發出新聞稿，3位獨董黃信忠、呂建安、潘兆偉聯名指控英格爾第1季財報恐有重大問題，掏空金額恐達40億元，成為上市櫃史上首例。



櫃買中心表示，英格爾本來就是財務重點專區的名單，也是財報實質審核的重點公司，過高的應收帳款持續都在關注中，且持續要求公司揭露訊息；獨立董事聯名指控公司董事長等其他經營團隊申報的季報不實，的確是第一次遇到，已要求公司進行說明。



不過，截至晚間10時40分為止，英格爾公司方面並未出面對外說明。



針對英格爾今年4月30日公告的應收帳款餘額內容，截至3月31日止應收帳款餘額還有新台幣56.37億元，已逾期金額高達53.32億元，占股本比率387.15%，占資產比率為173.9%。



英格爾上傳公開關測站的第1季季報，營收為3.75億元，營業利益為3708萬元，稅後盈餘為1538萬元，EPS為0.11元。



英格爾3位獨董今天聯名指控英格爾董事長張志榮、執行副總梁哲睿、會計副總高立身、財務協理暨發言人施佩青在5月15日上傳到公開資訊觀測站的今年第1季財報，認為恐有重大問題，掏空金額恐達40億元，應通知各大媒體周知，以免投資大眾受到誤導。



獨董指控如下：1.英格爾原定今年5月14日召開審計委員會、董事會討論第1季財報，當日高立身、施佩青提供供應商名家環球公司委任喆律法律事務所雷皓明律師於今年3月31日、5月4日寄發給英格爾的催告律師函，請求英格爾於函到7日內償清1242萬8728美元的積欠貨款，否則將依證交法第36條及證交法施行細則第7條，向櫃買中心舉發，使英格爾第1季財報的真實性產生動搖，張志榮決定將審計委員會、董事會延至5月15日。



2.隔日，張志榮、梁哲睿、高立身、施佩青不顧3名獨董反對，違法操作，自行公布今年第1季財報，董事會並決議，依高立身提供的財報，英格爾的現金1.39億，顯然已難抵償帳上高達約16.06億元的應負帳款及銀行欠款11.17億元，應依公司法第211條第2項規定聲請重整，惟董事長張志榮仍違法拒不執行，未將英格爾董事會的重整決議依法發布重大訊息。



3.依商業習慣，快閃記憶體FLASH無論是合約價或現貨價，甚少可以放帳交易（積欠貨款），惟英格爾的經營階層，竟可以積欠包括名家環球在內的FLASH供應商高達10幾億的應付帳款，積欠期間迄今至少9個月以上，且除名家環球之外，迄今無任何供應商請求催付帳款，顯見英格爾的財報恐有重大問題，掏空達40億元，有待司法機關、金融監理機關深入追查。（編輯：蘇志宗／林淑媛）1070516