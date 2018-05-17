MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）市場傳出日系MLCC大廠調撥部分產能給台系組裝廠，MLCC漲勢受衝擊。國巨早盤大跌後跌幅收斂，禾伸堂和華新科一度鎖住跌停。不過產業人士指MLCC供需仍緊缺。



積層陶瓷電容大廠國巨早盤大跌，跌破900元大關，最低來到846元，大跌8.6%，隨後跌幅收斂，來到876元，跌幅5.4%。



禾伸堂早盤一度鎖住跌停216元後打開，來到216.5元，大跌9.7%。華新科早盤數度跌停281.5元後暫時打開，來到283元，大跌9.4%。



市場傳出日系MLCC大廠村田製作所（Murata）政策轉向，調撥部分產能供給給台系組裝廠，MLCC下半年供貨無虞，漲勢將受到衝擊。



產業人士指出，村田製作所（Murata）、TDK等大廠仍持續朝向高毛利高單價車用電子領域發展。MLCC目前供需狀況仍緊缺，不能從少數客戶狀況解讀全市場，況且更動產能規格不會這麼快。



從產能擴充來看，目前MLCC台廠擴產幅度大約在10%到15%左右，擴產相對有紀律，避免2010年到2015年期間競相擴產出貨、產值卻不增反減的困境。



觀察應用市況，從智慧型手機來看，以往平均單支手機只需要用到700顆MLCC，現在平均增加到1100顆左右；此外電動車成長帶動MLCC需求，平均每台需要1萬顆到1.5萬顆MLCC，相較傳統內燃機汽車平均3700顆到3800顆要多。



此外，4K電視也提升對MLCC的需求量；虛擬貨幣挖礦機的高階繪圖處理器、週邊IC和現場可編程邏輯閘陣列（FPGA）對MLCC需求也大增。未來5G基地台對MLCC需求也會增加。



法人指出，MLCC前5大廠商包括村田、SEMCO、國巨、太陽誘電以及TDK，5家廠商合計市占率約8成多。（編輯：黃國倫）1070517