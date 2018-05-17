獨董指控財報不實掏空 英格爾反駁

（中央社記者韓婷婷台北17日電）上櫃公司英格爾審計委員會發出新聞稿，3位獨董黃信忠、呂建安、潘兆偉聯名指控英格爾第1季財報恐有重大問題，掏空金額恐達新台幣40億元，英格爾公司反駁。



英格爾3位獨董昨天聯名指控英格爾董事長張志榮、執行副總梁哲睿、會計副總高立身、財務協理暨發言人施佩青在5月15日上傳到公開資訊觀測站的今年第1季財報，恐有重大問題，掏空金額恐達新台幣40億元。



獨董指控英格爾原定今年5月14日召開審計委員會、董事會討論第1季財報，當日高立身、施佩青提供供應商名家環球公司委任喆律法律事務所雷皓明律師於今年3月31日、5月4日寄發給英格爾的催告律師函，請求英格爾於函到7日內償清1242萬8728美元的積欠貨款，否則將依證交法第36條及證交法施行細則第7條，向櫃買中心舉發，使英格爾第1季財報的真實性產生動搖，張志榮決定將審計委員會、董事會延至5月15日。



隔日，張志榮、梁哲睿、高立身、施佩青不顧3名獨董反對，違法操作，自行公布今年第1季財報，董事會並決議，依高立身提供的財報，英格爾的現金新台幣1.39億元，顯然已難抵償帳上高達約新台幣16.06億元的應付帳款及銀行欠款新台幣11.17億元，應依公司法第211條第2項規定聲請重整，惟董事長張志榮仍違法拒不執行，未將英格爾董事會的重整決議依法發布重大訊息。



依商業習慣，快閃記憶體FLASH無論是合約價或現貨價，甚少可以放帳交易（積欠貨款），惟英格爾的經營階層，竟可以積欠包括名家環球在內的FLASH供應商高達新台幣10幾億的應付帳款，積欠期間迄今至少9個月以上，且除名家環球之外，迄今無任何供應商請求催付帳款，顯見英格爾的財報恐有重大問題，掏空達新台幣40億元，有待司法機關、金融監理機關深入追查。



英格爾澄清表示，財報經馬施云大華聯合會計師事務所完成核閱，並於15日正常完成公告申報在案，未有違反相關法令情事。



英格爾表示，名家環球公司為英格爾出貨予普天集團供應商，相關應付帳款均已依規入帳，並詳實揭露於相關各期財務報告中，亦經各次由黃信忠、呂建安、潘兆偉獨立董事組成審計委員會及董事會通過（未有任何董事表示反對或保留意見），後因普天集團拖欠相關貨款，待釐清供應商及客戶所應負責任之後，始得支付供應商相關貨款，未有獨立董事所陳掏空新台幣40億元情事。



英格爾指稱，近期均未能連絡上名家環球公司相關負責人員，期能藉由釐清責任後，催促普天集團儘速償付積欠貨款，107年3月31日及5月4日接獲自稱代表名家環球公司委任律師來函，未檢附任何證明委任關係及名家環球公司對英格爾債權證明，即要求支付貨款，顯屬可疑，已委請律師協助處理，相關事項業已如實明確記載於前開依法公告之107年第1季財務報告附註事項中。



櫃買中心表示，英格爾本來就是財務重點專區的名單，也是財報實質審核的重點公司，過高的應收帳款持續都在關注中，且持續要求公司揭露訊息；獨立董事聯名指控公司董事長等其他經營團隊申報的季報不實，的確是第一次遇到，已要求公司進行說明。



英格爾今年4月30日公告的應收帳款餘額內容，截至3月31日止應收帳款餘額還有新台幣56.37億元，已逾期金額高達新台幣53.32億元，占股本比例達387.15%，占資產比例為173.9%。



英格爾上傳公開觀測站的第1季財報，營收為3.75億元，營業利益為3708萬元，稅後盈餘為1538萬元，EPS為0.11元。（編輯：林興盟）1070517