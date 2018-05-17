油價下週估漲3至4角 中油估吸收1角

依中油浮動油價機制預估，21日零時起，各式汽油每公升估調漲新台幣0.3元，柴油價格每公升估調漲0.4元，但依緩漲機制，中油估吸收0.1元漲幅。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北17日電）油價續漲，依中油浮動油價機制預估，21日零時起，各式汽油每公升估調漲新台幣0.3元，柴油價格每公升估調漲0.4元，但依緩漲機制，中油估吸收0.1元漲幅，實際調幅待20日公布。



油價平穩機制依95無鉛汽油每公升零售價為標準，分下列級距，95無鉛汽油每公升30元以下時，依油價公式正常漲跌；每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。



若不計入緩漲扣除額，以預估調漲幅度計算，21日零時起，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.1元。



其中95無鉛汽油每公升30.5元，依油價平穩機制，中油應吸收25%漲幅，四捨五入將吸收0.1元漲幅。以95無鉛汽油為例，適用油價緩漲機制調整後零售價為每公升30.4元。



中油表示，美國退出國際強權與伊朗間簽訂的核子協議，以及委內瑞拉產油減少，可能影響全球石油供應，促使國際油價持續攀升，實際調整金額仍待中油20日中午12時公布。



依中油資料，本週累計到16日的原油指標7D3B每桶均價為75.81美元，較上週74.46美元漲1.35美元；新台幣兌美元匯率29.827較上週貶值0.003元。



7D3B是指根據普萊特（Platts）報導的杜拜（Dubai）及布倫特（Brent）原油價格當週均價，以70%及30%權重計算。(編輯：陳永昌)1070517