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宏碁電競助攻 星馬市占奪冠

發稿時間：2018/05/17 11:14

最新更新：2018/05/17 11:14

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（中央社記者吳家豪台北17日電）電腦品牌廠宏碁搶攻電競及輕薄筆記型電腦傳捷報，今年第1季在馬來西亞以22%市占率蟬聯筆記型電腦市占冠軍，在新加坡以21.5%市占率獲得個人電腦（PC）市場冠軍。

根據知名市調機構2018年第1季市場報告指出，宏碁於馬來西亞以22%市占率，連續3季蟬聯當地筆記型電腦市占第一，3月份更以23.9%市占率刷新宏碁最高紀錄；其中電競筆電及輕薄筆電熱銷，宏碁Nitro 5筆電更獲得3月份電競機種排行榜（Gaming Hit List）榜首。

宏碁在新加坡市場也表現亮眼，今年第1季以21.5%市占率獲當地個人電腦市場冠軍，桌上型電腦以34.5%市占率獲得第一；電競筆電、電競桌機分別以34.1%、32.8%市占率奪冠。

宏碁今年第1季合併營收新台幣548.04億元，年減2.2%，以美元計價則年增3.52%；營業利益5.47億元，年增20%；受惠於業外收入4.77億元挹注，稅前淨利10.24億元，優於去年同期稅前虧損5700萬元。

歐系外資看好宏碁在電競PC市占可望進一步提升，而且2017年占宏碁營收約10%的電競產品毛利率高達14%到15%，優於宏碁去年整體毛利率10.7%；推估宏碁電競產品占營收比重每增加5%，將提升毛利率約0.3個百分點。（編輯：郭萍英）1070517

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