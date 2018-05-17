台股震盪翻黑 被動元件族群重挫

美股反彈上漲，但台股17日早盤震盪翻黑，盤中下跌43.94點，10900點大關得而復失，被動元件族群重挫。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北17日電）美股反彈上漲，但台股今天早盤震盪翻黑，盤中下跌43.94點，10900點大關得而復失，被動元件族群重挫，多檔個股跌停倒地，蘋概股如台積電、大立光等走弱。



約10時54分，台股加權指數來到10853.63點，下跌43.94.點，成交值新台幣767.38億元。各類股族群漲跌互見，電子弱，金融漲。



蘋概股三巨頭各自表態，台積電盤中下跌2元，至228.5元，跌幅約0.87%，大立光下跌100元，至3950元，跌逾2%，鴻海上漲0.2元，至84.8元，上漲0.24%。



值得注意的是，近期漲勢凌厲的被動元件族群股價鬆動，被動元件龍頭國巨今天盤中下跌92元，至834元，跌幅9.94%，華新科、禾伸堂、蜜望實、大毅、信昌電均鎖住跌停，分別來到281.5元、216元、42.75元、71.6元、71.6元。



時序將進入夏季，電競遊戲概念股、顯示卡族群，如微星、橘子、技嘉股價提前表態。微星最高至119.5元，漲幅近5%，橘子大漲7%，至73.2元，技嘉上漲近3%，至77.7元。



宏達電搶攻區塊鏈手機商機，沾上虛擬貨幣，昨日外資買超逾400張，今天早盤大漲6.3%，至62.1元，收復60元大關。



光學族群揚明光股價一度漲逾7%，至82元；亞光股價漲逾5%，至95.2元。



投顧分析，台股目前短線支撐在季線10800點附近，壓力在11000點整數關卡，技術指標雖有利上攻，但本波指數跌深反彈後上漲空間相對已被壓縮，仍以個股表現為主。（編輯：楊玫寧）1070517