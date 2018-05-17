海龍離岸風電計畫 傳日本三井物產擬投資

（中央社東京17日綜合外電報導）彭博據消息來源報導，日本三井物產擬加入新加坡玉山能源和加拿大北陸電力在台灣共組的海龍離岸風電計畫，洽購玉山能源部分的海龍股權。據傳洽商已進入後期階段，最快今天公布。



根據彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance），玉山能源有個300MW（百萬瓦）的計畫，目前仍在籌劃階段，可能需要18億美元開發。三井物產株式會社加入海龍計畫，可為致力提高能源供應、逐步廢除核電的台灣，帶進另一個大型投資商。



台灣4月間遴選7家公司，聯手帶領在2025年前開發3.8GW（十億瓦）的離岸風場。根據台灣的政府資訊，這些風場可能需要新台幣9625億元投資。



彭博新能源財經的風力產業分析師哈里斯（Tom Harries）表示：「台灣著手轉型能源市場，致力在2025年前逐步廢核的同時，希望離岸風力成為重要的供電來源。受益於離岸風力來源豐沛，有經驗的歐洲開發商又在尋找新的成長市場，離岸風力的時機已經成熟。」



日本商社近來積極插旗海外離岸風力市場，在風電可能成為日本國內重要產業之際，汲取相關經驗，如丸紅株式會社（Marubeni Corp.）就持有英國一項風電計畫股權。三井打算參與海龍計畫，將是他們首次跨足台灣的風力產業。



多倫多的北陸電力（Northland Power Inc）擁有海龍二號計畫6成股權，其餘股權則為玉山能源持有。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070517