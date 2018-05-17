證交所赴泰國招商 近30家台商贊聲

（中央社記者田裕斌台北17日電）台灣證券交易所增加新南向國家企業對台灣資本市場了解，由總經理簡立忠領軍，在泰國曼谷舉辦「泰國企業連結台灣資本市場研討會」，吸引近30家有意上市的台商參加。



簡立忠表示，新南向國家的台商中，目前已有泰國的泰鼎-KY、經寶與日成-KY、越南的豐祥-KY與泰昇-KY、馬來西亞的全宇、新加坡百達-KY等7家東協地區外國企業在台灣上市，占比達10%，申報IPO（首次公開發行）輔導公司來自東協市場的占比也顯著提升至20%，今年更已有來自泰國企業送件申請，預期將為台灣股市增加動能。



證交所指出，台灣與泰國雙邊經貿關係密切，去年雙邊貿易總額為107.41億美元，台灣是泰國第11大貿易夥伴，且截至2017年底止，台灣累計投資泰國金額高達144.81億美元，居外資累計投資第三大國，希望未來透過資本市場牽線，促成經貿合作、人才交流、資源共享等，深化和新南向國家的連結，響應新政府上任後積極推動的新南向政策。



證交所統計，截至今年4月底為止，已有70家第一上市公司在台掛牌，4家已送件辦理審查中；以上市後表現來看，去年全體第一上市公司平均本益比19.60倍，全年週轉率225.69%，截至今年4月底週轉率達70.94%，流動性佳。



來自新南向國家的個股亦深獲投資人肯定，例如泰國的泰鼎-KY、日成-KY，馬來西亞的全宇-KY，本益比及成交表現均亮眼。（編輯：郭萍英）1070517