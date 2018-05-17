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中小企業數位轉型商機 電信業搶進

發稿時間：2018/05/17 12:21

最新更新：2018/05/17 12:21

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（中央社記者江明晏台北17日電）搶進企業數位轉型商機，台灣大哥大「企業監控服務」盼在零售業、中小企業門禁監控市場發酵；遠傳電信「頭家輕鬆配」目前已有數千家企業完成資通訊整合諮詢與導入。

網通技術蓬勃發展，促使雲端和物聯網應用日趨發達，企業監控與行動裝置間的串聯可更即時，台灣大哥大商務服務今天宣布推出「企業監控服務」全新方案，提供在手機、平板跨平台多分割720p高畫質影像監控服務，並可切換各分點查看即時影像狀況。

台灣大表示，「企業監控服務」攜手凱擘，捨棄布線複雜且應用受限的傳統類比攝影機，改採影像品質高、安裝便利的IP Cam，由於影像檔案皆存於雲端且能自由切換，包括密切監控貨架狀態的流通零售業、來客流動頻繁的連鎖店面、或是中小企業辦公室與門禁監控都適用。

搭配台灣大「企業光纖上網」服務，企業可在完善網通環境下享有企業監控服務，台灣大並限時針對申裝企業光纖上網用戶，贈送「企業監控服務」，助企業、店家加強安全防護，提升營運管理效益，達到數位轉型。

數位轉型趨勢席捲全球，遠傳電信日前推出的「頭家輕鬆配」為中小企業及創業頭家提供開店營運所需的數位化工具，並提供一站式的彈性服務與技術支援，以及符合餐飲、零售、製造等不同產業需求的顧問式規劃，目前已有數千家企業完成資通訊整合諮詢與導入。（編輯：郭萍英）1070517

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