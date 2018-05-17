電子商務盛行 105年網路銷售金額突破3兆

（中央社記者潘姿羽台北17日電）電子商務蓬勃發展，據主計總處最新發布的電子商務統計，2016年網路銷售金額達新台幣3.5兆元，較2015年成長11.4%，其中又以運輸及倉儲業銷售金額成長1.1倍最高。



電子商務泛稱廠商透過網路進行銷售，如利用特定交易平台、自行架設網站或系統進行商品或服務的接單、銷售作業等行為。



主計總處最新發布的電子商務統計顯示，2016年網路銷售金額達3.5兆元，其中工業部門佔73.7%，服務業部門佔26.3%。



主計總處國勢普查處工商普查科科長林玉樹說明，工業部門的網路銷售金額佔比較高，主因是製造業許多大廠使用供應鏈電子資料交換系統（Electronic Data Interchange，EDI）所致，但這屬於B2B的行為，整體電子商務的成長趨勢仍以B2C為主，因此服務業的成長會較顯著。



觀察2016年各業別網路銷售金額的成長情形，以運輸及倉儲業銷售金額較2015年成長1.1倍最高，住宿及餐飲業增幅達47.4%居次，批發及零售業年增10.3%，製造業則較上年成長8.9%。



林玉樹表示，運輸及倉儲業增幅最大，和主要運輸業者多以電子商務來售票有關，民眾透過網路、手機APP、便利商店ibon來購買高鐵、客運票的行為相當普及，使得運輸及倉儲業的網路銷售金額快速躍升。



住宿及餐飲業網路銷售金額年增47.4%，也是相當大的幅度，林玉樹分析，此行業的成長推力主要來自於住宿業，因為現在許多飯店、民宿都有架設官網，民眾可直接上網訂房，而且網路交易平台愈來愈普及，有些平台更提供多家住宿資訊，消費者可以直接線上進行比價，都讓消費者更習慣透過網路訂房。



林玉樹表示，電子商務持續穩定成長，尤其以B2C的銷售較明顯，因為消費者可以接受而且習慣使用網路消費，基於市場需求，廠商也相繼投入電商，預估未來幾年，仍會維持此趨勢。（編輯：郭萍英）1070517