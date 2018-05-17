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櫃買：明年起新申請興櫃公司 應設獨董

發稿時間：2018/05/17 13:31

最新更新：2018/05/17 13:31

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）櫃買中心今天表示，為強化興櫃公司治理，及落實董事會監督職能，自108年起新申請登錄興櫃的公司應設置獨立董事，人數不得少於2人，且不得少於董事席次五分之一。

證券櫃檯買賣中心今天舉行例行記者會，董事長陳永誠宣布自108年起新申請登錄興櫃公司均應依證券交易法第14條之2及其相關規定設立獨立董事。

櫃買副總經理林瑛珪表示，興櫃公司約有8成均已設有獨立董事席次，預期在推動上不會造成太大困擾，其餘未設置獨立董事的公司只要在110年度董監改選後設置即可。

招商部分，陳永誠表示，海外與本地同步進行，海外台商來台掛牌部分，今年1月去馬來西亞舉辦說明會，也去了中國大陸，接下來6月會去美國，6月底7會去泰國招商。

陳永誠指出，海外法說部分，繼香港之後，會有新加坡、馬來西亞場次，另外，櫃買中心預計6月赴波士頓參與BIO2018北美生技展系列活動，在當地招商。

台灣部分，為協助更多台灣優質企業上櫃，並強化對發行公司的服務，將到中南部做一對一的說明服務。

陳永誠表示，據櫃買中心實地了解，接班問題是很多中小企業普遍面臨的問題，也是企業主考慮的問題，進入資本市場掛牌也是解決接班問題的方法之一，無論是接班、資金及人才等都相對有利。(編輯：陳永昌)1070517

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