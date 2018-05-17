/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 個人申請西城秀樹白沙屯 金曲獎
>rss

何奕達辭任 永豐銀副董座又懸缺了

發稿時間：2018/05/17 14:20

最新更新：2018/05/17 14:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北17日電）何壽川之子、永豐餘投控董事長何奕達於15日辭去永豐銀行董事，永豐金控表示，何奕達辭任後，留下來「銀行副董事長」一職，目前沒有補齊計畫。

何奕達2014年就接任永豐銀董事，當年永豐銀股東會通過增設一名副董事長，卻虛位以待2年，直到2016年才由何奕達出任，成為永豐銀史上第一位副董事長；如今何奕達辭任銀行董事，副董事長一職也自然解任，再度懸缺。

何奕達雖然辭去永豐銀董事，並未請辭永豐金控董事，永豐金是永豐銀行100%控股的母公司，目前永豐金9席董事中，除了一席自然人董事陳嘉賢與3席獨立董事之外，永豐餘集團以永豐餘控股及上誼文化實業掌握5席董事。

在永豐銀方面，何奕達辭任之後，還有9席董事，包括3席獨立董事與6名法人（永豐金）代表董事，已全數轉換為專業經理人；永豐金表示，永豐銀「副董事長」遺缺目前沒有補齊計畫。

何奕達15日辭任銀行董事時，並對員工發出公開信，他在信中說，「希望善良無辜的同仁能夠安心專注工作，繼續守護這個他們多年努力不懈、付出青春的組織。」何奕達也勉大家竭盡所能，為自己、為客戶、為公司、為所有股東和社會創造最大的福祉。(編輯：陸倩瑤）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP