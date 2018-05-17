何奕達辭任 永豐銀副董座又懸缺了

（中央社記者田裕斌台北17日電）何壽川之子、永豐餘投控董事長何奕達於15日辭去永豐銀行董事，永豐金控表示，何奕達辭任後，留下來「銀行副董事長」一職，目前沒有補齊計畫。



何奕達2014年就接任永豐銀董事，當年永豐銀股東會通過增設一名副董事長，卻虛位以待2年，直到2016年才由何奕達出任，成為永豐銀史上第一位副董事長；如今何奕達辭任銀行董事，副董事長一職也自然解任，再度懸缺。



何奕達雖然辭去永豐銀董事，並未請辭永豐金控董事，永豐金是永豐銀行100%控股的母公司，目前永豐金9席董事中，除了一席自然人董事陳嘉賢與3席獨立董事之外，永豐餘集團以永豐餘控股及上誼文化實業掌握5席董事。



在永豐銀方面，何奕達辭任之後，還有9席董事，包括3席獨立董事與6名法人（永豐金）代表董事，已全數轉換為專業經理人；永豐金表示，永豐銀「副董事長」遺缺目前沒有補齊計畫。



何奕達15日辭任銀行董事時，並對員工發出公開信，他在信中說，「希望善良無辜的同仁能夠安心專注工作，繼續守護這個他們多年努力不懈、付出青春的組織。」何奕達也勉大家竭盡所能，為自己、為客戶、為公司、為所有股東和社會創造最大的福祉。(編輯：陸倩瑤）1070517