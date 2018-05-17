郭台銘：推工業互聯網 半導體一定會做

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海董事長郭台銘表示，全力推動智慧製造，看重工業互聯網和人工智慧。他也指出，工業互聯網需要大量的晶片，鴻海集團一定會做半導體。



中國財經媒體今天報導，郭台銘16日在中國大陸清華大學進行演講。



郭台銘在演講中表示，富士康將全力推動智慧製造，盡力在中國大陸先進實體經濟中擔任推動互聯網、大數據和人工智慧的重要角色。



報導說，郭台銘相當重視工業互聯網，認為有了工業互聯網，大象（指大企業）不僅能起舞，還能跳起探戈。



郭台銘指出，透過工業互聯網和人工智慧就可以落實量化風險、預測隱患。富士康將以工業互聯網為基礎，全面應用人工智慧技術視覺檢測、人流與物流的即時異常處理和設備自主診斷等工作。在工業互聯網時代，工廠轉型成為智慧製造基地。



在半導體布局，郭台銘也重申，鴻海集團設立了半導體事業部，有上百人的團隊，主攻半導體設計到製造，工業互聯網需要大量的晶片，鴻海集團一定會做半導體。



市場人士先前透露，鴻海建置新的S次集團，主攻半導體事業；半導體封測產業高層人士先前透露，鴻海投資夏普（Sharp）後，對半導體需求上升，鴻海積極布局特殊應用晶片（ASIC）領域，已有團隊布局半導體晶片設計領域，腳步早在投資夏普之前就已跨出。



鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）簡稱「工業富聯」，股票代號601138，今天詢價，23日發行公告，24日開始申購，28日公布中籤號碼。法人預估FII最快5月底在上海A股上市。



工業富聯此次首次公開發行不超過約19.69億股，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。（編輯：楊玫寧）1070517