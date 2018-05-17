36度高溫 用電量歷年5月新高

（中央社記者陳政偉台北17日電）大台北地區飆出攝氏36度高溫，用電量隨之衝高。台電表示，今天最高用電量在下午1時50分達到3460萬瓩，已連續第4天創下今年新高紀錄，也是歷年5月份用電量紀錄的新高。



中央氣象局觀測，大台北地區上午11時42分出現攝氏36度高溫，刷新今年台北高溫紀錄。



台電原本預估今天最高用電量為3450萬瓩、備轉容量率為5.46%，亮出供電警戒的橘燈。而大台北地區出現36度高溫，用電量隨著飆升，下午1時50分尖峰負載已達3460萬瓩。



受高溫影響推升用電量，據台電官網資料，下午1時50分尖峰負載3460萬瓩，已是連續第4天創下今年新高紀錄。若3460萬瓩為今天最高尖峰負載，用電量將是歷年5月份用電量紀錄新高。



台電副中央調度監鄭有財受訪表示，目前觀察到今天用電尖峰負載最高為1時50分的3460萬瓩，但仍需等到稍晚才能確定實際數據。



面對夏季用電高峰，行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三廠1號機起動，台電核三廠1號機也在16日下午4時30分併聯供電。



鄭有財指出，原本預估今天最高用電量會在3450萬到3470萬瓩左右。面對用電高峰的電力調度，太陽光電供電量達100萬瓩左右，且核三1號機目前順利併聯發電，投入供電50幾萬瓩，且持續升載中，兩者皆對尖峰時間的用電有所挹注，相信仍能維持供電穩定。（編輯：蘇志宗）1070517