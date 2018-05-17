新店央北重劃區夯 7筆土地全數標脫

（中央社記者韋樞台北17日電）520檔期北台灣建商推案火熱，新北市政府今天標售中央新村北側地區7筆土地更全數標出，得標單價最高每坪新台幣148.1萬元；房仲表示，得標之一是金控業，吸引力十足。



這次7筆土地的得標者包括將捷、國泰建設、潤泰創新、大陸建設、新苑興業(2筆)、華南金控資產管理等，每坪得標金額約126萬元到148.1萬元，溢價幅度3%到17%不等。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這次央北標售非常順利，除與建商想增加庫存有關外，近期重劃區話題不斷，央北能見度提高也是重要因素。得標者除了建商之外，連華南金也來搶標，顯見土地資產對銀行具有相當價值。



大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，央北重劃區是北台灣最受矚目的重劃區，受到中央新村帶動及交通建設挹注，每次標售都頗受矚目，這次溢價率最高17%，7筆土地中有5筆溢價率在1成以上，成績不錯。



信義全球資產經理王維宏分析，央北重劃區繼去年9月首次標售7筆土地，標脫6筆，標脫率85.7%；今年1月又推出14筆土地，標脫11筆，標脫率78.5%；本次標售7筆全數標脫。這次平均標脫價格139萬元，較1月的標售略提高，標脫率也明顯提升，主要是標售的土地地點佳，也顯現出新店央北土地持續發熱。



郎美囡指出，央北重劃區地段聯外交通便捷，鄰近安坑交流道、環河快速道路及中安大橋，加上銜接小碧潭站及興建中的環狀線；初期生活機能可仰賴中央新村，是北台灣少見地段、機能、面積皆佳的土地，此區段附近中古屋每坪約40萬元到50萬元，新屋每坪約50萬元到60萬元。



郎美囡認為，雖然近年房市買氣仍有待加溫，但雙北條件好的素地並不多，一旦有理想土地標售，勢必吸引建商及投資者熱烈投標。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央北重劃區周邊幾個指標區域與社區，包括南側的中央新村、附近的湯泉社區與美河市等，住宅房價從每坪45萬元到55萬元不等，央北重劃區未來新推案價格若與周邊中古屋價差不大的話，確實會吸引買方的目光，而區域內持有土地的開發商，不乏知名品牌建商，央北重劃區將成為新店另一個房市亮點。（編輯：鄭雪文）1070517