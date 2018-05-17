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藍指民間投資成長率下降 綠：經濟穩定成長

發稿時間：2018/05/17 16:56

最新更新：2018/05/17 16:56

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（中央社記者謝佳珍、呂欣憓台北17日電）前行政院政務委員朱雲鵬今天說，民間投資意願是國家執政重中之重，目前看來不及格，106年民間投資實質成長率降為負0.9%。民進黨回應，台灣經濟正走向穩定成長趨勢。

國家政策研究基金會上午召開「蔡政府執政2週年回顧—經濟面向」記者會，由前國家發展委員會主任委員林祖嘉主持，邀朱雲鵬、中國國民黨籍立法委員賴士葆、蔣萬安，以及前國民黨籍立委詹滿容與談。

朱雲鵬表示，台灣過去是亞洲四小龍成員，但現在穩居亞洲四小龍之末，且已經沒人再提亞洲四小龍，因為香港、新加玻、韓國都已被公認是已開發國家，南韓還是經濟合作暨發展組織（OECD）成員。為何造成這樣的結果，執政黨必須負最大責任。

他說，民進黨執政2年，台灣民間投資非常差，民國103年民間投資實質成長率3.6%，105年民進黨執政，下降到2.8%，106年更降為負0.9%，每況愈下。

朱雲鵬認為，低薪問題與民間投資意願有關，很多人投資，很多公司、工廠需要人，找不到人，薪水才可能上漲；民間投資意願是國家執政重中之重，但目前看來不及格，且每況愈下。

談到蔡政府推動非核家園，朱雲鵬說，蔡政府多次說2025年非核家園，不缺電、不漲電價，結果現在這兩件事情都發生了；蔡政府應該誠實告訴民眾，非核家園與不缺電、不漲電價矛盾，不能以燃煤替代核能發電。

朱雲鵬說，一個國家社會整體表現，取決於政府整體效率，也取決於政府施政重點，但現在執政黨施政重點不在發展經濟，而在鬥爭與革命。

林祖嘉表示，民進黨執政2年，經濟與民生出現相當多問題，以總體指標來看，蔡政府執政2年，經濟成長率平均2.14%，與前總統李登輝任內平均約6%，前總統陳水扁平均約4%，前總統馬英九平均2.85%相比，這2年總體經濟表現嚴重下滑。

林祖嘉說，「一例一休」政策的改變、前瞻計畫的調整、近期發生的「衛生紙之亂」，都讓民眾感覺政府拚經濟非常弱，大部分力量都在拚政治。

賴士葆表示，蔡政府上任2年，多家民調顯示民眾不滿意政府經濟表現；蔡政府上任以來，集中力量進行政治鬥爭、年改鬥爭，為挽救民調，玩數字遊戲，還說民眾每月實質總薪資將近新台幣6萬元。

對於藍營相關指控，民進黨發言人鄭運鵬回應表示，民進黨執政2年來，在經濟發展上都在做「打樁基礎」的工作，106年的國民所得、出口成長等經濟指標也呈現往上揚升，顯示台灣經濟正走向穩定成長的趨勢，並非外界批評所云。

鄭運鵬表示，政府推動前瞻基礎建設計畫與五加二產業計畫，使內需成為台灣經濟成長的第二個引擎。未來也會持續拚經濟，帶動台灣經濟成長，讓人民有感。（編輯：李淑華）1070517

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