FII攻陸商機扮航空母艦 樺漢當飛彈快艇

（中央社記者田裕斌台北17日電）樺漢科技旗下瑞祺電今天召開股東常會，董事長朱復銓表示，即將在A股掛牌的富士康工業物聯網(FII)是航空母艦，樺漢集團則擔任靈活的飛彈快艇。



朱復銓妙喻，航空母艦也需要驅逐艦、巡洋艦來搭配，包括樺漢、瑞祺電、沅聖、S&T/Kontron、帆宣操作靈活，可全力支援鴻海集團及FII在中國大陸的雲移物大智網、機器人的發展。



朱復銓表示，中國大陸市場龐大，未來發展潛力可期，看好工業電腦族群在中國大陸市場具新台幣上兆元商機，瑞祺電在網通方面將推動相關技術的發展，也與現有FII雲移物大智網的方針息息相關，將會有專屬團隊全力推動相關發展。



朱復銓分析，網通在FII一定扮演舉足輕重的角色，進行流量、駭客、病毒等3大主軸管理，瑞祺電可提供相關技術及產品線，與集團合作配合，替美國、中國大陸客戶都是做客製化ODM業務，預期不會因此產生排擠效應。



瑞祺電股東常會通過去年財報，合併營收40.36億元創歷史新高，年增10.13%，但受到記憶體報價大漲、新台幣匯率走升影響，稅後純益3.36億元、年減16%，每股稅後純益(EPS)5.61元，創近3年新低，每股將配發現金股息3.52936427元。（編輯：楊凱翔）1070517