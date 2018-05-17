鴻海FII傳BAT想參與 郭台銘推工業互聯網平台

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海旗下工業富聯招股傳出中國大陸BAT三巨頭有意參與；線下說明會在一線城市舉辦。鴻海董事長郭台銘今日在天津與中小企業座談，推工業互聯網協助中小企業平台。



鴻海富士康工業互聯網FII（601138.SH）招股作業持續進行。市場人士透露，工業富聯在中國積極舉辦線下說明會，已經在深圳舉辦，市場反應熱烈，工業富聯也規劃在北京、上海等一線城市區域舉辦線下說明會。



中國大陸財經媒體引述消息人士報導，鴻海集團已完成工業富聯公開發行（IPO）戰略配售投資者的初步遴選，以BAT（指百度Baidu、阿里巴巴Alibaba、騰訊Tencent）為代表的幾家互聯網巨頭，都在最終確定的戰配投資者名單內。



另一方面，郭台銘也展開拜會行程。根據中國大陸招商局集團訊息，15日下午郭台銘拜會博時基金，雙方針對富士康工業互聯網公開發行（IPO）相關情況及未來業務發展進行交流。



郭台銘指出，工業互聯網是鴻海集團近5年轉型的重要方向，這次富士康工業互聯網將在上海A股上市，將為集團注入更多互聯網基因，帶領鴻海轉向以大數據為導向、人工智慧分析為驅動，以及機器人運作為基礎的工業互聯網平台企業。



郭台銘16日除了在中國大陸北京清華大學暢談工業互聯網外，根據中國大陸媒體報導，今天在天津舉行的第二屆世界智能大會上，郭台銘也進行演講，暢談鴻海集團在工業互聯網的具體成果。



他指出，智慧製造結合數位經濟，就是工業互聯網，鴻海集團早已不是代工企業，看好工業互聯網未來發展前景，並認為實體經濟的機遇來了。



市場人士透露，郭台銘今天也在天津與當地近百家的中小企業舉行聯合座談，推動工業互聯網協助中小企業平台，希望中小企業共同參與，透過鴻海集團的工業互聯網，提高中小企業的製造能力。



富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，股票代號601138，今天詢價，23日發行公告，24日開始申購，28日公布中籤號碼。法人預估FII最快5月底在上海A股上市。



工業富聯這次首次公開發行不超過約19.69億股，發行股份占發行後公司總股本約10%，發行後公司總股本約196.95億股。（編輯：蘇志宗）1070517